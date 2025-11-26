प्रयागराज में दुल्हन ने निकाली अपनी बारात, बग्घी पर सवार होकर पहुंची दूल्हे के घर, वीडियो वायरल

आपने अभी तक तमाम शादियां देखी होंगी, जहां दूल्हा बारात लेकर अपने ससुराल जाता है. लेकिन संगम नगरी प्रयागराज में एक अनोखी शादी चर्चा का विषय बनी हुई है. जहां दुल्हन ही अपनी बारात लेकर ससुराल को निकल पड़ी. सड़क पर डीजे की धुन पर बाराती नाच रहे हैं और दुल्हन भी ख़ुशी से झूम रही है. यह अनोखी बारात यूपी के प्रयागराज के कीडगंज इलाके में निकली.

दरअसल, राजेश जायसवाल के कोई बेटा नहीं है सिर्फ पांच बेटियां ही हैं. सभी बेटियों को उन्होंने बेटों की तरह पाला है. जायसवाल का सपना था कि उनकी बेटी तनु की बारात बेटों की तरह धूमधाम से निकले.

इसके लिए उन्होंने बाकायदा शादी/बारात का कार्ड छपवाया और लोगों को न्योता दिया, जिसमें लिखा था- “हमारी बेटी की बारात जाएगी.” जब शादी का दिन आया तो लड़की पक्ष से बैंड-बाजा, बाराती तैयार होकर दूल्हे के घर निकल पड़े. प्रयागराज की सड़कों पर जब ये अनोखी बारात निकली तो लोग देखते रह गए. दुल्हन तनु बग्घी पर सवार होकर नाच-गा, झूम रही थी. अगल-बगल बाराती चल रहे थे.

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे दुल्हन तनु अपनी बारात लेकर दूल्हे के घर पहुंचीं. तनु बग्घी पर सवार होकर करीब दो किलोमीटर तक डांस करते हुए गईं. इस अनोखी बारात को देखने के लिए कोई सड़क किनारे खड़ा था तो कोई बालकनी से नजरें गड़ाए देख रहा था.

