scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

UP: SI और उसके दोस्तों ने की सेना के जवान की हत्या, जानिए प्रयागराज रोडरेज की कहानी

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सेना के एक जवान की रोड रेज की घटना में हत्या कर दी गई. बताया जाता है कि सेना के जवान की स्कॉर्पियो सवार यूपी पुलिस के सब-इंस्पेक्टर और उसके दोस्तों ने पिटाई कर दी. जिससे जवान घायल हो गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

Advertisement
X
विवेक सिंह, जिनकी रोजरेज की घटना में हत्या कर दी गई. (File Photo: Pankaj Srivastava/ITG)
विवेक सिंह, जिनकी रोजरेज की घटना में हत्या कर दी गई. (File Photo: Pankaj Srivastava/ITG)

प्रयागराज के करछना थाना क्षेत्र में रोड रेज की घटना में सेना के एक जवान की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. बताया जाता है कि सेना के जवान 30 वर्षीय विवेक कुमार सिंह पर यूपी पुलिस के एक सब-इंस्पेक्टर और उसके कुछ दोस्तों ने शनिवार देर रात जानलेवा हमला किया था. सोमवार को मिलिट्री अस्पताल लखनऊ में जवान की मौत हो गई. ‌जवान की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा है. मृतक जवान विवेक कुमार सिंह चचेरी बहन की शादी में सेना में तैनात दोस्त विनय जैन के साथ घर आए थे. 

पास न देने के विवाद को लेकर कर दी गई हत्या

शादी के बाद वह अपनी कार से करन सिंह को साथ लेकर विनय जैन को कोहड़ार घाट छोड़ने गए थे. रात लगभग 2 बजे धरवारा मोड़ से पहले पीछे से आ रही स्कॉर्पियो कार सवारों से पास न देने को लेकर विवाद हो गया था. डीसीपी यमुनानगर जोन विवेक चंद्र यादव के मुताबिक शनिवार 29 नवंबर की देर रात सेना इंटेलिजेंस के जवान विवेक कुमार सिंह धरवारा की ओर आ रहे थे. जबकि पीछे से आ रही सफेद रंग की स्कॉर्पियो कार में सब-इंस्पेक्टर राजकमल पांडेय और उसके कुछ साथी सवार थे.

सम्बंधित ख़बरें

War Zone: Attack on Wing Commander, Suspect Arrested
बेंगलुरु में वायुसेना के विंग कमांडर पर रोड रेज हमला, आरोपी गिरफ्तार 
सांकेतिक तस्वीर
दिल्ली रोड रेज: लापरवाही से गाड़ी चलाने पर मजदूर की पीट-पीटकर हत्या, 3 गिरफ्तार 
A screenshot of Wing Commander Bose Aditya Bose who was reportedly attacked in a road rage incident. The attacker used a key (right) to hit Bose on the forehead.
विंग कमांडर के साथ मारपीट मामले ने पकड़ा तूल, कैसे 'कन्नड़ बनाम प्रवासी' की लड़ाई बनी रोड रेज की घटना 
CCTV
IAF अधिकारी के साथ रोड रेज की घटना में बड़ा ट्विस्ट, CCTV में मारपीट करते दिखे विंग कमांडर 
आईएएस अस्मिता लाल. (Photo: X/@AsmitaLal17)
DM अस्मिता लाल ने दान की अपनी आंखें, नेत्रदान का संकल्प लेने वाली बनीं पहली IAS 

 यह भी पढ़ें: UP: रोड रेज की घटना में फायरिंग के बाद 2 घायल, पिकअप से टकराई गई थी SUV

इस दौरान हुए रोडरेज के बाद सेना के जवान के साथ सब-इंस्पेक्टर राजकमल पांडेय और उसके दोस्तों ने मारपीट की. ‌ मारपीट में विवेक सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए. जिसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गए. सूचना पर परिजनों और अन्य लोगों द्वारा विवेक सिंह को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया. ‌ जहां पर हालत गंभीर देखते हुए उन्हें मिलिट्री हॉस्पिटल लखनऊ रेफर कर दिया गया था. लेकिन इलाज के दौरान मिलिट्री हॉस्पिटल में उनकी मौत हो गई. 

Advertisement

मिर्जापुर में सब-इंस्पेक्टर है राजकमल पांडेय

डीसीपी यमुनानगर जोन विवेक चंद्र यादव के मुताबिक मृतक सेना के जवान विवेक कुमार सिंह के पिता उमाकांत सिंह की तहरीर पर करछना थाने में सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई है. मामले में पांच अभियुक्तों सब-इंस्पेक्टर राजकमल पांडेय, वाहन स्वामी व अधिवक्ता दिनेश कुमार यादव, सेना में जवान राजीव ठाकुर, भाई लाल यादव और राजू अग्रहरि को नामजद किया गया है.

एक अभियुक्त राजकमल पांडेय मिर्जापुर में यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर है. डीसीपी यमुनानगर जोन विवेक चंद्र यादव के मुताबिक पांचों नामजद अभियुक्तों को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है. मामले में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महाराष्ट्र निकाय चुनाव
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement