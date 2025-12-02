UP: SI और उसके दोस्तों ने की सेना के जवान की हत्या, जानिए प्रयागराज रोडरेज की कहानी

प्रयागराज के करछना थाना क्षेत्र में रोड रेज की घटना में सेना के एक जवान की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. बताया जाता है कि सेना के जवान 30 वर्षीय विवेक कुमार सिंह पर यूपी पुलिस के एक सब-इंस्पेक्टर और उसके कुछ दोस्तों ने शनिवार देर रात जानलेवा हमला किया था. सोमवार को मिलिट्री अस्पताल लखनऊ में जवान की मौत हो गई. ‌जवान की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा है. मृतक जवान विवेक कुमार सिंह चचेरी बहन की शादी में सेना में तैनात दोस्त विनय जैन के साथ घर आए थे.

पास न देने के विवाद को लेकर कर दी गई हत्या

शादी के बाद वह अपनी कार से करन सिंह को साथ लेकर विनय जैन को कोहड़ार घाट छोड़ने गए थे. रात लगभग 2 बजे धरवारा मोड़ से पहले पीछे से आ रही स्कॉर्पियो कार सवारों से पास न देने को लेकर विवाद हो गया था. डीसीपी यमुनानगर जोन विवेक चंद्र यादव के मुताबिक शनिवार 29 नवंबर की देर रात सेना इंटेलिजेंस के जवान विवेक कुमार सिंह धरवारा की ओर आ रहे थे. जबकि पीछे से आ रही सफेद रंग की स्कॉर्पियो कार में सब-इंस्पेक्टर राजकमल पांडेय और उसके कुछ साथी सवार थे.

इस दौरान हुए रोडरेज के बाद सेना के जवान के साथ सब-इंस्पेक्टर राजकमल पांडेय और उसके दोस्तों ने मारपीट की. ‌ मारपीट में विवेक सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए. जिसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गए. सूचना पर परिजनों और अन्य लोगों द्वारा विवेक सिंह को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया. ‌ जहां पर हालत गंभीर देखते हुए उन्हें मिलिट्री हॉस्पिटल लखनऊ रेफर कर दिया गया था. लेकिन इलाज के दौरान मिलिट्री हॉस्पिटल में उनकी मौत हो गई.

मिर्जापुर में सब-इंस्पेक्टर है राजकमल पांडेय

डीसीपी यमुनानगर जोन विवेक चंद्र यादव के मुताबिक मृतक सेना के जवान विवेक कुमार सिंह के पिता उमाकांत सिंह की तहरीर पर करछना थाने में सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई है. मामले में पांच अभियुक्तों सब-इंस्पेक्टर राजकमल पांडेय, वाहन स्वामी व अधिवक्ता दिनेश कुमार यादव, सेना में जवान राजीव ठाकुर, भाई लाल यादव और राजू अग्रहरि को नामजद किया गया है.

एक अभियुक्त राजकमल पांडेय मिर्जापुर में यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर है. डीसीपी यमुनानगर जोन विवेक चंद्र यादव के मुताबिक पांचों नामजद अभियुक्तों को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है. मामले में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है.

