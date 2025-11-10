Prayagraj: खजाने के चक्कर में प्राचीन शिव मंदिर खोद डाला! तोड़फोड़ से ग्रामीणों में आक्रोश, FIR दर्ज

प्रयागराज के बारा थाना क्षेत्र में स्थित प्राचीन पत्थर बंदी महादेव मंदिर की दीवार काटकर खजाने की तलाश का सनसनीखेज मामला सामने आया है.असामाजिक तत्वों की इस हरकत से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है. ग्राम प्रधान की तहरीर पर बारा पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

मंदिर की दीवार काटे जाने की जानकारी रविवार सुबह ग्रामीणों को हुई, जिसके बाद लोगों में भारी आक्रोश फैल गया. ग्राम प्रधान सतीश कुमार गुप्ता ने तुरंत बारा थाना पुलिस को सूचना दी. स्थानीय लोगों के बीच दीवार काटने और खुदाई के पीछे मंदिर में गड़े खजाने की चोरी की चर्चा जोरों पर है.

पत्थर बंदी महादेव मंदिर में शिव और हनुमान जी समेत अन्य देवी-देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित हैं. मंदिर में हर साल पौष माह की त्रयोदशी, अधिमास व सावन आदि में मेला लगता है. राजस्व टीम की जांच में सामने सच सामने आया.

फिलहाल, ग्राम प्रधान की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. इस मामले की गंभीरता को देखते हुए राजस्व टीम ने भी जांच शुरू कर दी है. नायब तहसीलदार बारा, विजय कुमार ने मौके पर पहुंचकर जांच की. उनके मुताबिक, यह धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ नहीं, बल्कि ग्रामीणों की चर्चा के अनुसार, मंदिर में छिपे खजाने को खोजने के लिए दीवार काटने का काम लग रहा है.

अब होगा मंदिर का जीर्णोद्धार

नायब तहसीलदार की रिपोर्ट और ग्रामीणों की चर्चा खजाने की लालच की ओर साफ इशारा कर रही है. पुलिस जल्द ही असामाजिक तत्वों का पता लगाने की कोशिश कर रही है, जिन्होंने मंदिर परिसर को अस्त-व्यस्त कर दिया था. इस बीच, इस प्राचीन पत्थर बंदी महादेव मंदिर के सौंदर्यीकरण और जीर्णोद्धार के लिए पर्यटन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची है.

