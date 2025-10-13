scorecardresearch
 

हरिद्वार में उतार फेंका भगवा चोला, शहर दर शहर भागती रही... ऐसे पकड़ में आई अभिषेक गुप्ता हत्याकांड की मास्टरमाइंड पूजा शकुन पांडेय

अलीगढ़ कारोबारी अभिषेक गुप्ता हत्याकांड की मास्टरमाइंड अन्नपूर्णा भारती उर्फ पूजा शकुन पांडे को राजस्थान के भरतपुर से गिरफ्तार किया गया है. महामंडलेश्वर पद से हटाई गई पूजा पर अभिषेक से अवैध संबंध और टीवीएस एजेंसी में पार्टनरशिप न मिलने पर पति अशोक पांडे के साथ मिलकर उसकी हत्या की साजिश रचने का आरोप है.

अलीगढ़ पुलिस की गिरफ्त में पूजा शकुन पांडेय (Photo- ITG)
अलीगढ़ पुलिस की गिरफ्त में पूजा शकुन पांडेय (Photo- ITG)

यूपी के अलीगढ़ में कारोबारी अभिषेक गुप्ता हत्याकांड की मास्टरमाइंड अन्नपूर्णा भारती उर्फ पूजा शकुन पांडेय को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. हत्याकांड में नाम सामने आने के बाद पूजा शकुन को महामंडलेश्वर के पद से हटा दिया गया था. पूजा की गिरफ्तारी राजस्थान से हुई है. वह पिछले तीन हफ्ते से एक शहर से दूसरे शहर भाग रही थी और इस दौरान गाजियाबाद, हरिद्वार, मुरादाबाद, प्रयागराज और जयपुर तक पहुंची. लेकिन पुलिस उसके पीछे लगी हुई थी. जहां-जहां वो जा रही थी, इनपुट कलेक्ट किए जा रहे थे. वो कोर्ट से अग्रिम जमानत हासिल कर सरेंडर करने की फिराक में थी.

आपको बता दें कि अलीगढ़ में 26 सितंबर की रात टीवीएस शोरूम मालिक अभिषेक गुप्ता की गोली मारकर की गई थी. इस मामले में पुलिस ने फरार चल रही मुख्य आरोपी जूना अखाड़े से जुड़ी महामंडलेश्वर डॉ. अन्नपूर्णा भारती उर्फ पूजा शकुन पांडे को भरतपुर से गिरफ्तार कर लिया है. एसएसपी अलीगढ़ नीरज कुमार जादौन ने इसकी पुष्टि की है. 

पुलिस के मुताबिक, पूजा शकुन पांडे अभिषेक गुप्ता पर अवैध संबंध बनाने और टीवीएस शोरूम की एजेंसी में पार्टनरशिप देने का लगातार दबाव बना रही थी. जब अभिषेक ने उसकी मांगें पूरी नहीं कीं, तो पूजा ने अपने पति अशोक कुमार पांडे के साथ मिलकर उसकी हत्या की साजिश रची. 

पूजा शकुन पांडे और मृतक अभिषेक गुप्ता (File Photo ITG)
पुलिस ने खुलासा किया था कि अभिषेक की हत्या के लिए भाड़े के शूटरों को 3 लाख रुपये में सुपारी दी गई थी और 1 लाख रुपये एडवांस दिए गए थे. हत्या को अंजाम देने वाले दो शूटरों के साथ-साथ पूजा शकुन पांडे के पति अशोक कुमार पांडे को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी थी. 

घटना के बाद से फरार चल रही महामंडलेश्वर पूजा शकुन पांडे पर पुलिस ने ₹25,000 का इनाम घोषित किया हुआ था. अब उसे गिरफ्तार कर मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. 

अभिषेक और पूजा

गौरतलब है कि पूजा शकुन पांडे ने अपने से बेहद कम उम्र के युवक अभिषेक गुप्ता को घर में पढ़ाई लिखाई कराने के नाम पर रखा और उससे अवैध संबंध बना लिए थे. इसके बाद वह अभिषेक पर शादी करने का जबरदस्त दबाव बनाने लगीं, उससे पैसे भी ऐंठे, और उसकी TVS एजेंसी में बिना मतलब पार्टनरशिप भी मांग बैठीं थी. 

जब युवक अभिषेक गुप्ता ने पूजा को इग्नोर करना शुरू किया, उसका नम्बर डिलीट कर दिया और सब जगह से ब्लॉक मार दिया, तो इसका नतीजा यह हुआ कि पूजा शकुन पांडे ने अपने पति अशोक पांडे के साथ मिलकर अभिषेक की सुपारी देकर हत्या करा दी. इस मामले में पूजा के पति अशोक पांडे और शूटर जेल में हैं. पूजा शकुन पांडे घटना के बाद से हरिद्वार में फरारी काट रही थी. अलीगढ़ पुलिस ने लगातार पीछा करते हुए आखिरकार उसे भरतपुर से गिरफ्तार कर लिया. 

