UP: पंजाब से झारखंड जा रही करोड़ों की अंग्रेजी शराब पकड़ी, राजस्थान के दो युवक गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले की महेवाघाट पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान पंजाब से झारखंड ले जाई जा रही अंग्रेजी शराब से भरा ट्रक पकड़ा है. इस दौरान ट्रक चालक और खलासी को गिरफ्तार कर लिया गया. पकड़ी गई शराब की अनुमानित कीमत लगभग एक करोड़ रुपये बताई जा रही है.

जानकारी के मुताबिक, गुरुवार रात महेवाघाट पुलिस टीम धाता तिराहे से करीब 200 मीटर आगे मंझनपुर रोड पर वाहनों की चेकिंग कर रही थी. तभी मुखबिर से सूचना मिली कि एक ट्रक में भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब लादकर झारखंड भेजी जा रही है. पुलिस ने जब संदिग्ध ट्रक को रोका तो चालक और खलासी वाहन छोड़कर भागने लगे, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को पकड़ लिया.

यह भी पढ़ें: कौशांबी: इंस्टाग्राम पर सुसाइड प्लान पोस्ट... META अलर्ट से बची युवक की जान

पूछताछ में दोनों ने अपना नाम रमेश कुमार पुत्र भारताराम और पप्पू राम पुत्र बाबूलाल मेघवा बताया. दोनों ही राजस्थान के बाड़मेर का रहने वाला है. वहीं, ट्रक की तलाशी ली गई तो ऊपर से रुई की बोरियां रखी गई थीं. बोरियां हटाने पर नीचे अंग्रेजी शराब की पेटियां बरामद हुईं. पुलिस ने गिनती की तो कुल 809 पेटियां यानी 17 हजार 292 बोतलें शराब मिलीं. इनमें मैकडोनाल्ड नं.1 और रोयल चैलेंज ब्रांड की शराब शामिल है.

Advertisement

​

पुलिस ने ट्रक के साथ 5 हजार रुपये नकद और दो मोबाइल फोन भी बरामद किए. जांच में सामने आया कि शराब चंडीगढ़ डिस्टलर्स एंड बॉटलर्स लिमिटेड, मोहाली (पंजाब) से निर्मित है और इसे झारखंड में सप्लाई किया जाना था. कौशांबी पुलिस की इस कार्रवाई से शराब तस्करी में लिप्त गिरोह को बड़ा झटका लगा है और मामले की गहन जांच जारी है.

मामले में पुलिस ने कही ये बात

एसपी कौशांबी राजेश कुमार ने बताया कि पकड़े गए ड्राइवर ने स्वीकार किया है कि शराब पंजाब से झारखंड पहुंचाई जा रही थी. बरामद शराब की कीमत करीब एक करोड़ रुपये आंकी गई है. दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है. वहीं, इस सप्लाई रैकेट से जुड़े अन्य लोगों की तलाश भी की जा रही है.

---- समाप्त ----