'मेरी 4 नहीं सिर्फ एक शादी हुई... दारोगा खुद ही लुटेरा दूल्हा', कानपुर की दिव्यांशी ने दी सफाई

कानपुर में ग्वालटोली थाने में तैनात दारोगा आदित्य कुमार से चौथी शादी के आरोपों में 'लुटेरी दुल्हन' के रूप में चर्चित उनकी पत्नी दिव्यांशी ने अब खुद सामने आकर सफाई दी है. उन्होंने दावा किया कि उनकी सिर्फ एक ही शादी दारोगा आदित्य से हुई है. वह लुटेरी दुल्हन नहीं हैं, बल्कि दारोगा ही लुटेरा दूल्हा है, जिसने शादी के नाम पर उनसे स्कॉर्पियो और ₹25 लाख की एफडी बनवाई.

और पढ़ें

दारोगा आदित्य कुमार ने आरोप लगाया था कि दिव्यांशी ने उनसे चौथी शादी की, पहले की शादियां छिपाईं और पैसा ऐंठने के लिए शादी की. दारोगा ने दो बैंक मैनेजर और एक दरोगा को भी फंसाने का आरोप लगाया था.

इस मामले में एसआईटी जांच के बाद पुलिस ने दिव्यांशी की गिरफ्तारी का दावा किया था, लेकिन कोर्ट ने साक्ष्य पूरे न मानते हुए उन्हें मुचलके पर रिहा कर दिया. रिहा होने के बाद दिव्यांशी ने कहा कि दारोगा के अकाउंट से ₹2 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है, और वह झूठे आरोप लगाकर अपना बचाव कर रहे हैं.

दिव्यांशी के आरोपों पर दारोगा आदित्य कुमार ने सफाई देते हुए कहा कि स्कॉर्पियो गाड़ी दिव्यांशी के भाई के नाम पर है, जिसे वह खुद बेच चुकी हैं, और ₹25 लाख की एफडी शादी से पहले दिव्यांशी ने अपने नाम पर कराई थी. वहीं, दिव्यांशी के वकील ने दारोगा पर पद का दुरुपयोग करने और पैसा वसूलने का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच के लिए डीजीपी को पत्र लिखा है. दारोगा ने कहा कि मुकदमा दर्ज है और ट्रायल शुरू होने पर सच्चाई सामने आएगी.

Advertisement

इस बीच, कानपुर पुलिस के डीसीपी की टीम ने मामले की नए सिरे से जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि इस मामले में शामिल सभी लोगों के बैंक अकाउंट चेक किए जाएंगे और हरेक पहलू की जांच की जाएगी ताकि सच्चाई सामने आ सके.

---- समाप्त ----