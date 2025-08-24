scorecardresearch
 

Feedback

UP: सोनभद्र-सहारनपुर में एनकाउंटर, दो कुख्यात अपराधी गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और सहारनपुर में पुलिस ने रविवार को दो वांछित अपराधियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया. सोनभद्र में गोलीकांड के आरोपी अमित यादव उर्फ प्रिंस को पकड़ लिया गया, जबकि सहारनपुर में गौकशी के आरोपी नसीम को दबोचा गया. दोनों अपराधी पुलिस की जवाबी फायरिंग में घायल हुए और अस्पताल में भर्ती हैं. पुलिस ने अवैध हथियार और बाइक भी बरामद की है.

Advertisement
X
पुलिस के हत्थे चढ़े दो बदमाश (File Photo: ITG)
पुलिस के हत्थे चढ़े दो बदमाश (File Photo: ITG)


उत्तर प्रदेश पुलिस ने रविवार को दो अलग-अलग मुठभेड़ों में वांछित अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है. सोनभद्र जिले में जहां एक शातिर अपराधी को गोलीकांड के मामले में पकड़ा गया, वहीं सहारनपुर जिले में गौकशी के आरोपी को दबोचा गया. दोनों ही अपराधी मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक सोनभद्र पुलिस ने बताया कि सुबह हिनौता रोड पर सर्किल ऑफिसर रंधीर कुमार मिश्रा के नेतृत्व में एसओजी टीम ने एक संदिग्ध को रोकने का प्रयास किया. 

सोनभद्र में इनामी अमित यादव गिरफ्तार
 

सम्बंधित ख़बरें

(Photo: AI-generated)
मऊ: स्कूल की पानी की टंकी में मिला सुरक्षा गार्ड का शव, इलाके में मची सनसनी 
Vipin_Encounter
Nikki Murder Case : एनकाउंटर के बाद बोला आरोपी पति, मुझे कोई पछतावा नहीं 
greater noida death
ग्रेटर नोएडा में दहेज के लिए हत्या, पुलिस ने किया आरोपी पति का एनकाउंटर 
Abbas Ansari gets big relief from High Court (file photo)
विधायकी बहाल कराने के लिए अब्बास अंसारी को फिर जाना होगा कोर्ट, सचिवालय ने घोषित की खाली सीट 
निक्की की हत्या के आरोपी पति विपिन का पुराना वीडियो आया सामने. (Photo: Screengrab)
निक्की हत्याकांड... आरोपी पति का पुराना वीडियो आया सामने, लड़की के साथ पकड़ा गया था विपिन 

आरोपी की पहचान अमित यादव उर्फ प्रिंस के रूप में हुई, जो 25,000 रुपये का इनामी अपराधी था. पुलिस ने बताया कि आरोपी ने रुकने के बजाय गोली चला दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें अमित घायल हो गया. 

उसे तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. पुलिस ने उसके पास से अवैध तमंचा, जिंदा और खोखा कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की. अमित पर 3 जुलाई को हुए गोलीकांड का आरोप था. वहीं सहारनपुर में शनिवार देर रात जनकपुरी पुलिस को एक खाली प्लॉट के पास संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया. 

Advertisement

सहारनपुर में गौकशी आरोपी नसीम घायल
 

पुलिस ने जब उसे रोकने का प्रयास किया, तो उसने गोली चला दी. जवाबी फायरिंग में आरोपी नसीम के पैर में गोली लगी और पुलिस ने उसे पकड़ लिया. नसीम सहारनपुर के छाजपुरा गांव का रहने वाला है और उसके खिलाफ गौकशी का मामला दर्ज था. पुलिस का कहना है कि नसीम के खिलाफ चार अन्य आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं. उसे भी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement