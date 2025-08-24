UP: सोनभद्र-सहारनपुर में एनकाउंटर, दो कुख्यात अपराधी गिरफ्तार



उत्तर प्रदेश पुलिस ने रविवार को दो अलग-अलग मुठभेड़ों में वांछित अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है. सोनभद्र जिले में जहां एक शातिर अपराधी को गोलीकांड के मामले में पकड़ा गया, वहीं सहारनपुर जिले में गौकशी के आरोपी को दबोचा गया. दोनों ही अपराधी मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक सोनभद्र पुलिस ने बताया कि सुबह हिनौता रोड पर सर्किल ऑफिसर रंधीर कुमार मिश्रा के नेतृत्व में एसओजी टीम ने एक संदिग्ध को रोकने का प्रयास किया.

सोनभद्र में इनामी अमित यादव गिरफ्तार



आरोपी की पहचान अमित यादव उर्फ प्रिंस के रूप में हुई, जो 25,000 रुपये का इनामी अपराधी था. पुलिस ने बताया कि आरोपी ने रुकने के बजाय गोली चला दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें अमित घायल हो गया.

उसे तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. पुलिस ने उसके पास से अवैध तमंचा, जिंदा और खोखा कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की. अमित पर 3 जुलाई को हुए गोलीकांड का आरोप था. वहीं सहारनपुर में शनिवार देर रात जनकपुरी पुलिस को एक खाली प्लॉट के पास संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया.

सहारनपुर में गौकशी आरोपी नसीम घायल



पुलिस ने जब उसे रोकने का प्रयास किया, तो उसने गोली चला दी. जवाबी फायरिंग में आरोपी नसीम के पैर में गोली लगी और पुलिस ने उसे पकड़ लिया. नसीम सहारनपुर के छाजपुरा गांव का रहने वाला है और उसके खिलाफ गौकशी का मामला दर्ज था. पुलिस का कहना है कि नसीम के खिलाफ चार अन्य आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं. उसे भी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

