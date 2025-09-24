ग्रेटर नोएडा से खुलेगा ग्लोबल बिजनेस का दरवाजा! पीएम मोदी करेंगे UP ट्रेड शो का उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुरुवार को ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट में उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय व्यापार शो (UP International Trade Show – UPITS 2025) का उद्घाटन करेंगे. यह भव्य आयोजन 25 से 29 सितंबर तक चलेगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य की औद्योगिक, कृषि, सांस्कृतिक और नवाचार संबंधी उपलब्धियों को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करेगा.

तीसरे संस्करण के इस व्यापार मेले में 2,500 से अधिक प्रदर्शक, 500 विदेशी खरीदार और पांच लाख से ज्यादा आगंतुकों के शामिल होने की संभावना है. इससे पहले 2023 के पहले संस्करण का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था, जबकि दूसरा संस्करण तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने खोला था. दोनों संस्करणों में क्रमशः 1,914 और 2,122 प्रदर्शक शामिल हुए थे और 2,200 करोड़ रुपये से अधिक के निर्यात ऑर्डर हासिल हुए थे.

ODOP मेले का प्रमुख आकर्षण

मेले का प्रमुख आकर्षण ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP) पवेलियन’ होगा, जहां 343 स्टॉल लगाए जाएंगे. इनमें भदोही के कालीन, फिरोज़ाबाद का ग्लासवर्क, मुरादाबाद की पीतल कला और सहारनपुर की लकड़ी की नक्काशी जैसी शिल्पकृतियाँ शामिल होंगी. इससे स्थानीय शिल्पकारों को वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बनाने का अवसर मिलेगा.

इस बार रूस साझेदार देश होगा और 26 सितंबर को रूस-भारत बिज़नेस डायलॉग आयोजित किया जाएगा. इसमें दोनों देशों के नीति-निर्माता, उद्योगपति, वित्तीय संस्थान और शिक्षाविद एक साथ नई संभावनाओं पर विचार करेंगे.

AI का लाइव डेमो देगा आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग

मेले में आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग 200 वर्गमीटर के भव्य पवेलियन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल का लाइव डेमो प्रस्तुत करेगा. इस पवेलियन को आधुनिक तकनीकी सुविधाओं, स्मार्ट डिस्प्ले और स्टार्टअप ज़ोन से सुसज्जित किया गया है.

खानपान के शौकीनों के लिए 'स्वाद उत्तर प्रदेश' थीम के तहत 25 स्टॉल लगाए जाएंगे, जिनमें आगंतुक मुरादाबादी दाल, बनारसी पान व लस्सी, पंछी पेठा, जैन शिकंजी, मथुरा पेड़ा और खुर्जा की खुरचन जैसे पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद ले सकेंगे.

27 सितंबर को राज्य सरकार 27 प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर करेगी. इसके तहत अंतिम वर्ष के विद्यार्थी और पूर्व छात्र परियोजनाओं में भागीदारी कर सकेंगे, जबकि उद्योग जगत और बैंकिंग संस्थान उन्हें वित्तीय व रणनीतिक सहयोग देंगे.

ये अन्य कार्यक्रम भी होंगे आयोजित

कार्यक्रम के दौरान ज्ञान-विमर्श सत्र भी होंगे, जिनमें स्टार्टअप्स, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वास्थ्य, ई-कॉमर्स निर्यात और कौशल विकास जैसे विषयों पर विशेषज्ञ मार्गदर्शन देंगे.

सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भोजपुरी, अवधी, बुंदेली और थारू लोक परंपराओं के साथ सूफी संगीत, कथक नृत्य और हल्के संगीत की प्रस्तुतियाँ होंगी. कलाकार दिनेश लाल ‘निरहुआ’, पद्मश्री मालिनी अवस्थी और प्रतिभा सिंह बघेल जैसे दिग्गज अपनी प्रस्तुतियों से समां बांधेंगे.

इस आयोजन को योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश को “निवेश, नवाचार और संस्कृति का वैश्विक केंद्र” बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया है.

