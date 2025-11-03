scorecardresearch
 

Feedback

जंगल में घूम रहे थे पर्यटक, तभी बाघ ने कर दिया अटैक... मच गई चीख-पुकार- VIDEO

उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व का एक वीडियो सामने आया है. जिसमें देखा जा सकता है कि घूमने गए पर्यटकों पर एक बाघ ने हमला कर दिया. जिससे गाड़ी के अंदर बैठे लोगों में चीख-पुकार मच गई.

Advertisement
X
पर्यटकों पर बाघ ने किया हमला. (Photo: Representational )
पर्यटकों पर बाघ ने किया हमला. (Photo: Representational )

पीलीभीत टाइगर रिजर्व में बाघ के हमले की चौंकाने वाली खबर सामने आई है. यहां टाइगर रिजर्व में जिप्सी से घूम रहे एक परिवार के कई पर्यटकों पर बाघ ने हमला कर दिया. बाघ के हमले के दौरान लोग सहम गए और भागो-भागो की आवाज लगाने लगे. बताया जाता है कि जिप्सी चालक, जिप्सी की स्पीड जब तक बढ़ाता तब तक बाघ ने हमला कर दिया.

बाघ का हमला इतना भयानक था कि उसने गाड़ी की बॉडी की चादर भी पंजे से उखाड़ दी. बाघ के हमले का वीडियो पर्यटकों ने बना लिया. जिसके बाद यह वीडियो वायरल भी हो रहा है. परिवार के साथ घूमने जाने वाली महिला ने बताया कि मैं और मेरी फैमिली गई थी. पहले तो अच्छा लगा की मतलब टाइगर देखने को मिल रहा है. उसके बाद जब उसने हमला किया तो हम सभी लोग डर गए थे.

यह भी पढ़ें: 24 घंटे में 3 बाघों की मौत: 180 Kg के 'बालाघाट मेल टाइगर' को किसने मारा? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने

सम्बंधित ख़बरें

सैलानी कर सकेंगे बाघों के दीदार.(Photo:Screengrab)
MP: पर्यटकों के लिए खुला बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पहले दिन पहुंचे 337 सैलानी 
Tiger Attack
पीलीभीत टाइगर रिजर्व में बाघ का हमला 
पर्यटकों से सतर्क रहने की अपील.(Photo: Screengrab)
जंगल सफारी के दौरान बाघ ने किया हमला, गाइड ने सूझबूझ से पर्यटकों को बचाया, Video 
बिजली के तारों के संपर्क में आकर बस में लग गई आग.(Photo:Screengrab)
'मौत की बस'... 40 बार चालान, परमिट खत्म, UP से राजस्थान तक कोई चेकिंग नहीं 
बस हादसे में एक की मौत. (Photo: Representational)
श्रद्धालुओं की बस पलटी, एक की मौत, 20 से अधिक घायल 

बाघ के अटैक से सहम गए बच्चे

महिला ने बताया कि मतलब ऐसा लगा की एकदम अटैक हो गया. लेकिन ड्राइवर ने जब गाड़ी आगे बढ़ा ली, तो हमें अच्छा लगा. हम सभी थोड़े से डरे हुए भी थे. बच्चे लोग सहम गए थे. इस घटना के बाद लोग हमसे मिलने आ रहे हैं. फोन पे पूछ रहे हैं. घूमने गए एक अन्य व्यक्ति ने बताया कि मैं अपनी फैमिली के साथ था. मेरे बच्चे भी साथ थे. वहां घूमकर अच्छा लगा. घूमने के दौरान टाइगर ने अटैक कर दिया था. 

Advertisement

हम लोग गाड़ी के अंदर थे. टाइगर का हमला इतना भयानक था कि गाड़ी की चादर निकल गई. हमले के बाद टाइगर झाड़ियों में भाग गया. हम लोगों को टाइगर देखने को मिल गया. गाड़ी चला रहा ड्राइवर भी समझदार था. जिससे हादसा होते-होते बच गया.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Buxar Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    Gopalganj Election
    Chapra Vidhan Sabha
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Mahua Chunav
    लव राशिफल
    Karakat Election
    Bihar Election 2025
    Advertisement