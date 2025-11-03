जंगल में घूम रहे थे पर्यटक, तभी बाघ ने कर दिया अटैक... मच गई चीख-पुकार- VIDEO

पीलीभीत टाइगर रिजर्व में बाघ के हमले की चौंकाने वाली खबर सामने आई है. यहां टाइगर रिजर्व में जिप्सी से घूम रहे एक परिवार के कई पर्यटकों पर बाघ ने हमला कर दिया. बाघ के हमले के दौरान लोग सहम गए और भागो-भागो की आवाज लगाने लगे. बताया जाता है कि जिप्सी चालक, जिप्सी की स्पीड जब तक बढ़ाता तब तक बाघ ने हमला कर दिया.

बाघ का हमला इतना भयानक था कि उसने गाड़ी की बॉडी की चादर भी पंजे से उखाड़ दी. बाघ के हमले का वीडियो पर्यटकों ने बना लिया. जिसके बाद यह वीडियो वायरल भी हो रहा है. परिवार के साथ घूमने जाने वाली महिला ने बताया कि मैं और मेरी फैमिली गई थी. पहले तो अच्छा लगा की मतलब टाइगर देखने को मिल रहा है. उसके बाद जब उसने हमला किया तो हम सभी लोग डर गए थे.

बाघ के अटैक से सहम गए बच्चे

महिला ने बताया कि मतलब ऐसा लगा की एकदम अटैक हो गया. लेकिन ड्राइवर ने जब गाड़ी आगे बढ़ा ली, तो हमें अच्छा लगा. हम सभी थोड़े से डरे हुए भी थे. बच्चे लोग सहम गए थे. इस घटना के बाद लोग हमसे मिलने आ रहे हैं. फोन पे पूछ रहे हैं. घूमने गए एक अन्य व्यक्ति ने बताया कि मैं अपनी फैमिली के साथ था. मेरे बच्चे भी साथ थे. वहां घूमकर अच्छा लगा. घूमने के दौरान टाइगर ने अटैक कर दिया था.

हम लोग गाड़ी के अंदर थे. टाइगर का हमला इतना भयानक था कि गाड़ी की चादर निकल गई. हमले के बाद टाइगर झाड़ियों में भाग गया. हम लोगों को टाइगर देखने को मिल गया. गाड़ी चला रहा ड्राइवर भी समझदार था. जिससे हादसा होते-होते बच गया.

