24 घंटे में 3 बाघों की मौत: 180 Kg के 'बालाघाट मेल टाइगर' को किसने मारा? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने

MP News: कान्हा टाइगर रिजर्व के अधिकारी ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से यह बाघ बफर क्षेत्र में घूम रहा था और संभवतः मुख्य क्षेत्र में भटककर किसी अन्य बाघ के क्षेत्र में पहुंच गया, जिससे उसकी मौत हुई. 

पिछली गणना के आधार पर कान्हा टाइगर रिजर्व में 137 बाघ हैं.(Photo: AI Generated)
पिछली गणना के आधार पर कान्हा टाइगर रिजर्व में 137 बाघ हैं.(Photo: AI Generated)

मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व (KTR) के अलग-अलग हिस्सों में मृत मिले एक वयस्क बाघ और 2 मादा शावकों का अंतिम संस्कार कर दिया गया है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि उनकी मौत अन्य बाघों के हमले से हुई. 

एक मृत बाघ की पहचान 'बालाघाट मेल टाइगर' के रूप में हुई है, जिसे रिजर्व में पर्यटक अक्सर देखते थे. यह बाघ मुक्की रेंज में मृत पाया गया. 8 से 10 साल के इस बाघ का वजन 170 से 180 किलो था और इसकी श्वासनली में घाव मिले, जो किसी अन्य बाघ के साथ लड़ाई में मृत्यु का संकेत देते हैं. 

 
राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) के दिशानिर्देशों के अनुसार, शव को दाह संस्कार कर दिया गया. 

उधर, गुरुवार को कान्हा रेंज में मिले दो अन्य मादा शावकों के शव मिले. अधिकारियों का दावा है कि इन्हें भी एक वयस्क बाघ ने मार डाला. 

पिछली बाघ गणना के मुताबिक, केटीआर में 137 बाघ थे, जो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है. 2022 की गणना के अनुसार, मध्य प्रदेश में 785 बाघ हैं, जो देश में सर्वाधिक है.

बता दें कि कान्हा रिजर्व बालाघाट तक फैला है, जो नक्सल प्रभावित जिला है और मंडला की सीमा से सटा हुआ है. 

