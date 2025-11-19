scorecardresearch
 

UP: पैसों के विवाद में मजदूर की पिटाई, इलाज के दौरान मौत

पीलीभीत में पैसों के विवाद में एक मजदूर की कुछ लोगों ने पिटाई कर दी. जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. जिसके बाद परिजनों ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

पिटाई से मजदूर की मौत. (Photo: Representational )
उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के एक गांव में पैसों के विवाद को लेकर पिटाई के दो दिन बाद मंगलवार को 32 वर्षीय एक मजदूर की मौत हो गई. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. यह घटना बरखेड़ा थाना क्षेत्र के पचपेरा पुखा गांव में हुई.

इलााज के दौरान हुई मौत

बरखेड़ा थाना प्रभारी प्रमेंद्र कुमार के अनुसार रविवार रात करीब 9 बजे एक विवाद हुआ. जिसमें मजदूर बादशाह घायल हो गया. उसे पीलीभीत जिला अस्पताल ले जाया गया और बाद में बरेली के एक चिकित्सा केंद्र में रेफर कर दिया गया.

यह भी पढ़ें: लखनऊ में बिहार चुनाव की बात पर डेंटिस्ट की पिटाई, दांत से काट लिया अंगूठा, आरोपी मेडिकल स्टोर संचालक पर FIR

कुमार ने कहा कि उस समय पुलिस को घटना की जानकारी नहीं दी गई थी और न ही कोई मेडिकल जांच कराई गई थी. उन्होंने बताया कि बरेली में इलाज के दौरान उस व्यक्ति की मौत हो गई, जहां उसका पोस्टमार्टम किया गया.

अधिकारी ने बताया कि बादशाह के परिवार द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद में एक प्राथमिकी दर्ज की गई. प्राथमिकी के अनुसार बादशाह ने उसी गांव के रहने वाले रामप्रसाद को पैसे उधार दिए थे. रविवार को वह पैसे वसूलने के लिए रामप्रसाद के घर गया, लेकिन कर्जदार और उसके दो बेटों ने कथित तौर पर उसके साथ दुर्व्यवहार किया और पैसे देने से इनकार कर दिया.

परिजनों ने पुलिस की कार्रवाई पर उठाया सवाल

जब बादशाह ने विरोध किया, तो तीनों ने उस पर लाठियों से हमला कर दिया. जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. इस बीच बादशाह के परिवार ने मामले में पुलिस के रवैये पर सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने हमले के तुरंत बाद पुलिस को सूचित किया था, लेकिन 36 घंटे बाद ही प्राथमिकी दर्ज की गई.

बादशाह ने मंगलवार सुबह करीब 4 बजे बरेली के अस्पताल में दम तोड़ दिया. शाम को उसका शव गांव वापस लाया गया. पुलिस ने बताया कि बादशाह चार भाइयों में दूसरे नंबर का था और मजदूरी करके अपने परिवार का पालन-पोषण करता था.

