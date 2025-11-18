लखनऊ में बिहार चुनाव की बात पर डेंटिस्ट की पिटाई, दांत से काट लिया अंगूठा, आरोपी मेडिकल स्टोर संचालक पर FIR

लखनऊ के मल्हौर में एक डेंटिस्ट को बिहार चुनाव के नतीजों पर चर्चा करना महंगा पड़ गया. बीजेपी की सीटों का आंकड़ा पूछने पर मेडिकल स्टोर संचालक ने उन्हें जमकर पीटा और दांत काट लिया। अगले दिन आरोपी ने शराब पीकर दोबारा गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी भी दी. पुलिस ने डेंटिस्ट की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

आपको बता दें कि लखनऊ के चिनहट थाना क्षेत्र के मल्हौर में यह घटना हुई. डेंटिस्ट श्रवण कुमार तिवारी ने मेडिकल स्टोर संचालक चंद्र प्रकाश यादव पर पिटाई का आरोप लगाया है. यह घटना शनिवार शाम को हुई जब डॉक्टर अपनी क्लिनिक बंद करके घर लौट रहे थे.

बताया जा रहा है कि डॉक्टर श्रवण कुमार तिवारी अपने एक परिचित से बिहार चुनाव में बीजेपी की सीटों का जिक्र करते हुए बात कर रहे थे. इसी दौरान बगल में मेडिकल स्टोर चलाने वाला चंद्र प्रकाश यादव वहां पहुंचा और गाली-गलौज शुरू कर दी. डॉक्टर ने उसे शांत कराने की कोशिश की मगर उसने मारपीट शुरू कर दी.

डंडे से हमला और अंगूठा काटा

श्रवण द्वारा शांत कराने की कोशिश करने पर चंद्र प्रकाश यादव ने उन पर डंडे से हमला कर दिया। बचाव के दौरान डॉक्टर के अंगूठे पर आरोपी ने दांत काट लिया. इस झड़प में डॉक्टर की घड़ी और चेन टूटकर गिर गई, जो बाद में नहीं मिली. पीड़ित डॉक्टर ने चिनहट थाने में तहरीर दी है. डॉक्टर निजामपुर मल्हौर में सौर्य डेंटल क्लिनिक चलाते हैं.

दोबारा शराब पीकर दी धमकी

डॉक्टर का आरोप है कि पिटाई की घटना के अगले दिन चंद्र प्रकाश यादव अपने साथी जसवंत यादव के साथ शराब के नशे में फिर उनके पास पहुंचा. उसने डॉक्टर को गाली देना शुरू कर दिया. जब डॉक्टर ने उसे समझाने की कोशिश की, तो आरोपी ने उन्हें दुकान खाली कराने और जान से मारने की धमकी दी.

डॉक्टर का यह भी आरोप है कि चंद्र प्रकाश पर पहले से ही उनके 50 हजार रुपये बकाया हैं. फिलहाल, इंस्पेक्टर दिनेश चंद्र मिश्रा ने बताया है कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है.

