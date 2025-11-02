scorecardresearch
 

पत्नी को सरप्राइज देना चाहता था पानवाला… सालभर में जोड़े 1 लाख के सिक्के, ज्वेलर ने बिना गिने थमा दी सोने की चेन

कानपुर से एक दिल छू लेने वाली कहानी सामने आई है. यहां एक पान बेचने वाले युवक ने अपनी पत्नी को सरप्राइज देने के लिए पूरे एक साल तक 20 रुपये के सिक्के जमा कर एक लाख रुपये की रकम जुटाई. पत्नी को सोने की चेन गिफ्ट करने के लिए वह झोले में भरकर सिक्के लेकर ज्वेलर्स की दुकान पर पहुंचा. उसकी बात सुनकर दुकानदार का दिल भी पिघल गया.

सालभर में जमा किए एक लाख के सिक्के. (Photo: ITG)
सालभर में जमा किए एक लाख के सिक्के. (Photo: ITG)

यूपी के कानपुर शहर में एक ऐसी कहानी सामने आई है, जिसने लोगों का दिल छू लिया. यहां एक 22 साल का पान बेचने वाला युवक अपनी पत्नी को सरप्राइज गिफ्ट देना चाहता था. इसके लिए उसने एक साल तक मेहनत कर 20 रुपये के सिक्के जमा किए और पूरे 1 लाख रुपये कर लिए. ये सिक्के लेकर ज्वेलर्स की दुकान पर पहुंच गया. युवक का सपना था कि वह अपनी पत्नी को सोने की चेन गिफ्ट करे. हालांकि उसकी पत्नी ने कभी इसकी डिमांड नहीं की, लेकिन वह पत्नी के दिल की ख्वाहिश को समझता था.

कानपुर के एचएएल चौराहे पर पान की दुकान चलाने वाले अभिषेक यादव की शादी एक साल पहले हुई थी. छोटी सी दुकान से घर का खर्च चलाना ही मुश्किल था, ऐसे में पत्नी कभी कोई मांग नहीं करती थी. लेकिन उसके मन में एक सोने की चेन की इच्छा थी, जिसे अभिषेक ने महसूस कर लिया.

पत्नी को सरप्राइज गिफ्ट देने की चाह में अभिषेक ने अपनी दुकान पर आने वाले 20 रुपये के सिक्कों को जमा करना शुरू किया. धीरे-धीरे उसने एक साल में 1 लाख रुपये के सिक्के इकट्ठा कर लिए.

इसके बाद अभिषेक 20-20 के सिक्के एक झोले में भरकर अहिरवां इलाके के सर्राफा कारोबारी महेश वर्मा की दुकान पर पहुंचा. उसने ज्वेलर्स की टेबल पर सिक्के लाइन से रखकर कहा- भैया, मुझे पत्नी को सरप्राइज गिफ्ट में सोने की चेन देनी है, ये एक साल में जुटाए हुए 1 लाख के सिक्के हैं. कृपया ले लीजिए.

शुरुआत में महेश वर्मा ने इतने सिक्के लेने से इनकार कर दिया और कहा कि बैंक भी इतनी बड़ी मात्रा में सिक्के नहीं लेता. लेकिन जब अभिषेक ने हाथ जोड़कर अपनी भावनाएं बताईं, तो ज्वेलर भावुक हो गया.

बिना गिने दे दी सोने की चेन

अभिषेक ने कहा कि मुझे अपनी पत्नी को सरप्राइज देना है. कभी उसने कुछ कहा नहीं और सोने की चेन चाहती है, लेकिन मेरी छोटी सी पान की दुकान देखकर वह डिमांड नहीं करती. यह सिक्के मैंने एक लाख के 1 साल में इकट्ठे किए हैं. इस पर ज्वेलर्स महेश वर्मा ने पत्नी के प्रति उसका लगाव देखकर सिक्के लेकर सोने की चेन दे दी.

अभिषेक दिवाली से पहले करवा चौथ पर पत्नी को सोने की चेन गिफ्ट करना चाहता था. लेकिन सोना एक लाख के पार पहुंच गया तो उसका हौसला टूट गया. फिर भी वह सिक्के इकट्ठा करना जारी किए था. इधर उसके पास जब एक लाख के सिक्के हो गए तो उसने सबको झोले में भरा और दुकान पर पहुंच गया.

पत्नी के प्रति अभिषेक का प्रेम देखकर ज्वेलर मान गए. सारे सिक्के बिना गिने हुए ही बोरी में रखवा लिए और करीब 1 लाख रुपये कीमत की सोने की चेन अभिषेक को दे दी. महेश वर्मा का कहना है कि मेरे इतने साल की ज्वेलर्स की दुकान में कभी इस तरह का कोई चेन खरीदने वाला नहीं आया. मुझे लगा कि मैं भी अपनी पत्नी को चाहता हूं. लेकिन उसका पत्नी के प्रति प्रेम देखकर मुझे लगा कि उसकी फरमाइश जरूर पूरी करनी चाहिए. सिक्के किसी तरह मैं एडजस्ट कर लूंगा. 

महेश वर्मा ने कहा कि इतनी सच्ची भावना और प्यार मैंने कभी नहीं देखा. पैसे बाद में संभाल लेंगे, लेकिन उसकी इच्छा अधूरी नहीं रहने देना चाहता था. इसके बाद अभिषेक अपनी पान की दुकान बंद कर पत्नी को लेने ससुराल चला गया. वह चाहता है कि वहीं मायके में ही उसे यह सोने की चेन गिफ्ट करे, ताकि उसकी खुशी दोगुनी हो जाए.

