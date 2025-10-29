scorecardresearch
 

'आत्माओं से खतरा... मारो या मर जाओ', सपने में मिला आदेश और फांसी पर झूल गया 11वीं का छात्र! हैरान कर देगा कानपुर का ये सुसाइड केस

कानपुर में छठ पूजा के दौरान आलोक मिश्रा के बेटे आरव ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. आरव ने सुसाइड नोट में दावा किया कि उसे 'आत्माओं' से खतरा था, जो उसे परिवार को मारने या खुद जान देने के लिए मजबूर करती थीं. पुलिस ने सुसाइड नोट बरामद कर जांच शुरू कर दी है, जिसमें छात्र के अजीब खौफ की पुष्टि हुई है.

कानपुर में 11वीं के छात्र ने किया सुसाइड (सांकेतिक फोटो)
उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां जब एक परिवार छठ पूजा मना रहा था, तो घर के इकलौते बेटे ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी. 11वीं क्लास के स्टूडेंट ने सुसाइड नोट भी छोड़ा है जिसमें दावा किया गया कि उसे 'आत्माओं' से खतरा है. मृतक छात्र के पिता आलोक मिश्रा जम्मू-कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के भतीजे हैं. 

कानपुर पुलिस के मुताबिक, सुसाइड नोट में लिखा था कि लड़के को कुछ भूत-प्रेतों का डर था जो उस पर अपने परिवार को मारने या अपनी जान लेने का दबाव डालते थे. अधिकारियों ने मौके से नोट बरामद किया और जांच शुरू कर दी है. नोट के कंटेंट से पता चलता है कि लड़का  अक्सर अनजान लोगों की तस्वीरें देखता था जो उसे मर्डर या सुसाइड करने के लिए कहते थे. 

यह घटना पुराने कानपुर के कोहना इलाके में हुई, जहां आलोक मिश्रा अपनी पत्नी दिव्या, बेटी मान्या और 16 साल के बेटे आरव के साथ रहते हैं. आरव 11वीं में पढ़ता था. पिछले कुछ दिनों से वो गुमसुम रहने लगा था. अजीब/अनजान चीजों का खौफ उसके मन में घर कर गया था. 

परिवार वालों ने बताया कि दिवाली से पहले, आरव ने अपनी बहन से कहा था कि वह सपने में ऐसे लोगों की तस्वीरें देख रहा है जो उससे कह रहे हैं कि वह अपने पूरे परिवार को मार डाले या खुद मर जाए. हालांकि, परिवार ने उस समय उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया. 

बीते दिनों आरव के माता-पिता छठ पूजा के लिए भागलपुर चले गए, और उसकी बहन कॉलेज चली गई. आरव अपनी दादी के साथ घर पर रहा. जब वह शाम को उसे बुलाने गई, तो दरवाजा अंदर से बंद था. बार-बार खटखटाने पर भी कोई जवाब नहीं मिलने पर, पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़ा. अंदर का मंजर देखकर सबकी चीख निकल गई, क्योंकि आरव पंखे से लटका हुआ था. 

इसपर परिवार और पुलिस को तुरंत सूचित किया गया. छठ के दिन हुई इस दुखद घटना से परिवार टूट गया. बाद में पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला जिसमें उसने वही बात दोहराई जो उसने पहले अपनी बहन से कही थी कि उसे सपने परेशान कर रहे थे और परिवार या खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए उकसा रहे थे.  

कोहना स्टेशन हाउस ऑफिसर विनय तिवारी ने कन्फर्म किया कि यह सुसाइड का मामला है. सुसाइड नोट में 'आत्माओं' द्वारा परेशान करने का जिक्र था. बताया जा रहा है कि मृतक गूगल पर अपनी बीमारी (अजीब-अजीब सपने) के बारे में बार-बार सर्च कर रहा था. घटना के बाद BJP के कई सीनियर नेता परिवार से मिलने और अपनी संवेदनाएं ज़ाहिर करने पहुंचे. मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है.   

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

---- समाप्त ----
