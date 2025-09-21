ओमप्रकाश राजभर की अचानक बिगड़ी तबीयत, डिप्टी CM ब्रजेश पाठक RML हॉस्पिटल लेकर पहुंचे

उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के प्रमुख ओमप्रकाश राजभर की अचानक तबीयत बिगड़ गई. लखनऊ में रविवार को उन्हें बीपी और हृदय संबंधी परेशानी महसूस हुई, जिसके बाद अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही प्रदेश के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक तुरंत उनके आवास पहुंचे.

इसके बाद बृजेश पाठक खुद अपनी देखरेख में उन्हें डॉ. राम मनोहर लोहिया (RML) अस्पताल लेकर गए. अस्पताल में पहुंचते ही डॉक्टरों की टीम ने तत्काल जांच शुरू की. प्रारंभिक जांच में पता चला कि राजभर को ब्लड प्रेशर और हार्ट से संबंधित दिक्कत हुई थी. फिलहाल उन्हें चिकित्सकों की निगरानी में रखा गया है और डॉक्टरों ने बताया कि उनकी हालत स्थिर है तथा वह स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं.

इस दौरान अस्पताल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया. कैबिनेट मंत्री के स्वास्थ्य को देखते हुए अस्पताल में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई. फिलहाल ओमप्रकाश राजभर अभी भी RML अस्पताल में भर्ती हैं और डॉक्टर लगातार उनकी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं.

राहुल के पास 'हाइड्रोजन बम' तो हमारे पास 'परमाणु बम'

बता दें कि तीन दिन पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 'हाइड्रोजन बम' फोड़ने के बयान पर सुभासपा चीफ और मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अपने ही अंदाज में रिएक्ट किया था. उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी को नहीं पता की इधर राजभर है. वो हाइड्रोजन बम बना रहे हैं तो हम इलेक्ट्रान, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलाकर परमाणु बम बना रहे हैं.

