scorecardresearch
 

Feedback

ओमप्रकाश राजभर की अचानक बिगड़ी तबीयत, डिप्टी CM ब्रजेश पाठक RML हॉस्पिटल लेकर पहुंचे

लखनऊ में कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर की तबीयत अचानक बिगड़ गई. उन्हें बीपी और हार्ट संबंधी परेशानी हुई. सूचना पर डिप्टी सीएम बृजेश पाठक तुरंत पहुंचे और खुद राजभर को RML अस्पताल लेकर गए. डॉक्टरों ने जांच के बाद उनकी हालत स्थिर बताई है. फिलहाल वह अस्पताल में भर्ती हैं और स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं.

Advertisement
X
अस्पताल में ले रहे हैं स्वास्थ्य लाभ. (Photo: Ashish/ITG)
अस्पताल में ले रहे हैं स्वास्थ्य लाभ. (Photo: Ashish/ITG)

उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के प्रमुख ओमप्रकाश राजभर की अचानक तबीयत बिगड़ गई. लखनऊ में रविवार को उन्हें बीपी और हृदय संबंधी परेशानी महसूस हुई, जिसके बाद अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही प्रदेश के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक तुरंत उनके आवास पहुंचे. 

इसके बाद बृजेश पाठक खुद अपनी देखरेख में उन्हें डॉ. राम मनोहर लोहिया (RML) अस्पताल लेकर गए. अस्पताल में पहुंचते ही डॉक्टरों की टीम ने तत्काल जांच शुरू की. प्रारंभिक जांच में पता चला कि राजभर को ब्लड प्रेशर और हार्ट से संबंधित दिक्कत हुई थी. फिलहाल उन्हें चिकित्सकों की निगरानी में रखा गया है और डॉक्टरों ने बताया कि उनकी हालत स्थिर है तथा वह स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं.

यह भी पढ़ें: लखनऊ: ABVP छात्रों ने मंत्री ओमप्रकाश राजभर के आवास के बाहर किया प्रदर्शन, गुंडा कहने और लाठीचार्ज का समर्थन करने का आरोप

सम्बंधित ख़बरें

Rajbhar's statement on the beating of Subhaspa worker (Photo- ITG)
अपने कार्यकर्ता की पिटाई पर राजभर का बयान, महिला सिपाही ने बरसाए थे थप्पड़  
Om Prakash Rajbhar and Rahul Gandhi (File Photo)
राहुल के पास 'हाइड्रोजन बम' तो हमारे पास 'परमाणु बम', बोले राजभर  
Female constable slaps Party worker (Photo- ITG)
गाजीपुर में महिला सिपाही ने राजभर के कार्यकर्ता को थप्पड़ ही थप्पड़ मारे, वीडियो वायरल 
'100 रुपये से काम चले तो भेज दें...', राजभर के जन्मदिन पर बोले अखिलेश  
The return of jungle raj in Bihar or the victory of mangal raj? The peoples decision!
'NDA के सामने...', बिहार चुनाव पर क्या बोले राजभर 

इस दौरान अस्पताल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया. कैबिनेट मंत्री के स्वास्थ्य को देखते हुए अस्पताल में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई. फिलहाल ओमप्रकाश राजभर अभी भी RML अस्पताल में भर्ती हैं और डॉक्टर लगातार उनकी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं.

Advertisement

राहुल के पास 'हाइड्रोजन बम' तो हमारे पास 'परमाणु बम'

बता दें कि तीन दिन पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 'हाइड्रोजन बम' फोड़ने के बयान पर सुभासपा चीफ और मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अपने ही अंदाज में रिएक्ट किया था. उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी को नहीं पता की इधर राजभर है. वो हाइड्रोजन बम बना रहे हैं तो हम इलेक्ट्रान, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलाकर परमाणु बम बना रहे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement