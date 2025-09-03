लखनऊ: ABVP छात्रों ने मंत्री ओमप्रकाश राजभर के आवास के बाहर किया प्रदर्शन, गुंडा कहने और लाठीचार्ज का समर्थन करने का आरोप

लखनऊ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के छात्रों ने मंत्री ओमप्रकाश राजभर के आवास के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया. छात्रों ने जमकर नारेबाजी की और देर रात मंत्री का पुतला भी फूंका.

एबीवीपी पर टिप्पणी से नाराजगी

छात्रों का आरोप है कि मंत्री ओमप्रकाश राजभर एबीवीपी पर हुए लाठीचार्ज का समर्थन कर रहे हैं और संगठन से जुड़े छात्रों को “एबीवीपी के गुंडे” कह रहे हैं. इसी के विरोध में बड़ी संख्या में छात्र उनके घर के बाहर इकट्ठा होकर प्रदर्शन करने पहुंचे.

पथराव और गाली-गलौज का आरोप

घटना के दौरान माहौल तनावपूर्ण हो गया. सुभासपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर ने कहा कि मंत्री आवास पर कुछ अराजक तत्वों ने पत्थरबाजी और गाली-गलौज की. उन्होंने कहा कि अतिपिछड़े वर्ग के नेता के साथ इस तरह का व्यवहार अनुचित है और इसे गुंडागर्दी करार दिया.

प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग

अरुण राजभर ने प्रशासन से मांग की कि ऐसे उपद्रव फैलाने वाले लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में असहमति जताने का अधिकार है लेकिन हिंसा और अनुशासनहीनता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए.

