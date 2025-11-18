scorecardresearch
 

OMG इतना बड़ा अजगर! 16 फीट लंबा और करीब 60 किलो वजनी, गांव में मचा हड़कंप, ऐसे किया रेस्क्यू

बिजनौर के झालू क्षेत्र के मुकरनपुर गांव में किसान के खेत में मंगलवार सुबह विशालकाय अजगर निकलने से हड़कंप मच गया. यह अजगर लगभग 16 फीट लंबा और 60 किलोग्राम वजनी था, जिसे बर्मीज पायथन बताया जा रहा है. सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम और सर्पमित्र मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद उसे सुरक्षित पकड़कर अपने साथ ले गए.

बिजनौर में विशालकाय अजगर को किया गया रेस्क्यू (Photo- ITG)
यूपी के बिजनौर में मंगलवार सुबह ऐसा मंजर देखने को मिला, जिसने पूरे इलाके की सांसें रोक दीं. दरअसल, किसान नेता कामेन्द्र सिंह के खेत में अचानक एक विशालकाय अजगर निकल आया. ये करीब 16 फीट लंबा और लगभग 60 किलोग्राम वजनी था. इसे बर्मीज पायथन बताया जा रहा है. 

जैसे ही विशालकाय अजगर फसलों के बीच रेंगता दिखा तो ग्रामीण दहशत में बाहर निकल आए. देखते ही देखते खेत पर भीड़ उमड़ गई. आनन-फानन वन विभाग को सूचना दी गई, जिन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और अजगर को पकड़कर अपने साथ ले गए. मामला झालू क्षेत्र के गांव मुकरनपुर का है. 

ग्रामीणों के मुताबिक, हालात देखकर उन्होंने तुरंत वन विभाग को सूचना दी. कुछ ही देर में वन विभाग की टीम और सर्पमित्र मौके पर पहुंच गए. अजगर का आकार इतना बड़ा था कि उसे काबू में करने में टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी. सावधानी से चलाए गए रेस्क्यू अभियान के बाद विशेषज्ञों ने उसे सुरक्षित पकड़कर बोरी में बंद कर लिया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली. 

जांच में पुष्टि हुई कि यह दुर्लभ बर्मीज पायथन प्रजाति का अजगर है. रेस्क्यू टीम ने बताया कि इतने बड़े आकार के सांप आमतौर पर घने जंगलों में पाए जाते हैं और मानव बस्तियों में आना बेहद कम होता है. पकड़े जाने के बाद वन विभाग उसे आरक्षित वन क्षेत्र में छोड़ने के लिए निकल पड़ा, ताकि वह अपने प्राकृतिक आवास में लौट सके. 

सर्पमित्र भरत भास्कर ने बताया कि बर्मीज पायथन जहरीला नहीं होता, लेकिन उसके मुंह में मौजूद बैक्टीरिया संक्रमण का कारण बन सकते हैं. यह प्रजाति खरगोश, लोमड़ी, सुअर और छोटे जंगली जानवरों को शिकार बनाती है और आमतौर पर मनुष्यों पर हमला नहीं करती. 

इस घटना पर रेंजर ने कहा कि हाल के दिनों में खेतों और घरों के आसपास सांप मिलने की घटनाएं बढ़ी हैं. टीम लगातार सक्रिय है और हर कॉल पर तुरंत रेस्क्यू के लिए पहुंच रही है. उन्होंने लोगों को सांप के काटने पर तुरंत अस्पताल जाने की सलाह दी और झाड़-फूंक या स्थानीय इलाज कराने से बचने की चेतावनी भी दी. 

