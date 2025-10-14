घर के बाहर पार्किंग से रोका तो ऊपर चढ़ा दी कार... नोएडा में युवकों की दबंगई

नोएडा में घर के बाहर गाड़ी की पार्किंग का विरोध करना एक युवक को भारी पड़ गया. गुस्साए दूसरे पक्ष ने युवक को गाड़ी से जोरदार टक्कर मार दी. ये पूरी घटना घर के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई. मामला थाना सेक्टर-113 इलाके के सेक्टर-122 के पर्थला खंजरपुर का है.

यह भी पढ़ें: स्टेशन पर चढ़ाई कार और फिर उतार दी ट्रैक पर, ड्राइवर का हाल देख लोगों ने पकड़ा माथा

जानकारी के मुताबिक पर्थला निवासी समय यादव को पार्किंग विवाद के दौरान एक युवक ने गाड़ी से टक्कर मार दी. हादसे में समय यादव घायल हो गए. पूरी घटना घर में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है. जिसमें आरोपी युवक कार से टक्कर मारते हुए दिखाई दे रहा है. वहीं इस मामले को लेकर घायल ने थाना सेक्टर-113 पुलिस को दी. जिसके बाद पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लेकर गाड़ी को सीज कर लिया है.

यह भी पढ़ें: लखनऊ: घर के सामने खेल रहे बच्चों पर पड़ोसी ने चढ़ाई कार, एक की पसलियां टूटीं, ICU में रहा एडमिट; 8 दिन बाद हुई FIR

पुलिस ने मामले को लेकर क्या कहा

Advertisement

पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि उक्त प्रकरण के संबंध में दिनांक 13 अक्टूबर को थाना सेक्टर-113 क्षेत्र के अंतर्गत परथला खंजरपुर में पीड़ित युवक ने शिकायत दर्ज कराई है. जिसके बाद मामला दर्ज कर लिया गया है. दो लोगों को हिरासत में लिया गया है और गाड़ी को भी सीज कर दिया गया है. इसके अलावा मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.

---- समाप्त ----