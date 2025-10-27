scorecardresearch
 

नोएडा: समलैंगिक ऐप से जुड़े दोस्तों संग पार्टी कर रहा था युवक, 8वें फ्लोर से गिरकर हुई मौत

नोएडा में 8वीं मंजिल से गिरकर एक 29 वर्षीय युवक की मौत हो गई. मृतक अलीगढ़ का रहने वाला था और यहां पर एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम करता था.

सुपरटेक नॉर्थ आई सोसाइटी, जिससे गिरकर हुई युवक की मौत. (Photo: Screengrab)
नोएडा के सेक्टर-74 स्थित सुपरटेक नॉर्थ आई सोसाइटी में रविवार को एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में 8वीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई. सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा. मामला थाना सेक्टर 113 क्षेत्र का है.

मृतक की पहचान 29 वर्षीय शुभम कुमार निवासी अलीगढ़ के रूप में हुई है. जानकारी के मुताबिक शुभम कुमार 25 अक्टूबर की शाम अपने कुछ दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए सोसाइटी के एक फ्लैट में आया था. ये लोग एक ऑनलाइन समलैंगिक ऐप के जरिए एक दूसरे से जुड़े थे. बताया जा रहा है कि ऐप से जुड़े 7-8 युवक फ्लैट में पार्टी करने के लिए इकट्ठा हुए थे. देर रात तक पार्टी चलने के बाद 26 अक्टूबर की सुबह शुभम बालकनी से नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

जांच में जुटी पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच शुरू कर दी. एडीसीपी नोएडा सुमित शुक्ला ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने तत्काल मौके पहुंचकर जांच की. दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. मौके पर शांति व्यवस्था कायम है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है.

पुलिस ने बताया कि मृतक शुभम के परिजनों को सूचित कर दिया गया है और घटनास्थल से सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं, ताकि गिरने की वास्तविक वजह का पता चल सके. पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि यह दुर्घटना थी या किसी प्रकार की साजिश. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है. 

---- समाप्त ----
