टंकी में गिरा 3 साल का मासूम, चिल्ला नहीं पाई मूक- बधिर बहन तो कूद गई बचाने को, दोनों की मौत

राजस्थान के बाड़मेर के जूना लखवाड़ा गांव में दर्दनाक हादसे में तीन साल का छगन और उसकी आठ साल की मूक-बधिर चचेरी बहन पूजा पानी की टंकी में डूबकर मौत के शिकार हो गए. खेलते समय छगन टंकी में गिरा, जिसे बचाने के लइे पूजा भी कूद गई. दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

टंकी में गिरे भाई के लिए कूदी मूक-बधिर बहन,दोनों की मौत (Photo: ai image)
राजस्थान के बाड़मेर जिले में रविवार को बेहद दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें एक ही घर के दो दीपक बुझ गए. यहां अपने घर के पास खेलते समय एक तीन साल का बच्चा और उसकी आठ साल की चचेरी बहन पानी की टंकी में गिरकर डूब गए. पुलिस ने यह जानकारी दी. यह घटना चौहटन थाना क्षेत्र के जूना लखवाड़ा गांव में हुई.

मदद को चिल्ली नहीं सकी बहन

3 साल के छगन और अपनी 8 साल की चचेरी बहन पूजा के साथ टंकी के पास खेल रहा था, तभी यह हादसा हुआ. छगन की मां पशुओं के लिए पानी भर रही थी और पशुओं को पानी पिलाने में व्यस्त होने के कारण गलती से टंकी का ढक्कन खुला रह गया.

खेलते-खेलते छगन टंकी में गिर गया. मूक-बधिर पूजा मदद के लिए पुकार नहीं सकी और उसे बचाने के लिए पानी में कूद गई. दुर्भाग्य से, दोनों बच्चे डूब गए.

टंकी में उतराते दिखे बच्चों के शव

कुछ मिनट बाद, जब छगन की मां वापस लौटी, तो उसने अपने बेटे का शव टंकी में तैरता देखा और तुरंत शोर मचाया. ग्रामीण मदद के लिए दौड़े और दोनों बच्चों को बाहर निकाला, जिन्हें चौहटन अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

---- समाप्त ----
