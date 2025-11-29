scorecardresearch
 
नोएडा: शादी से इनकार करने पर महिला की हत्या, बॉयफ्रेंड ने घर में मारी गोली

नोएडा में एक युवक ने अपनी लिव इन पार्टनर की हत्या कर दी. बताया जाता है कि आरोपी महिला पर शादी का दबाव बना रहा था. जिसको लेकर दोनों के बीच घर के अंदर लड़ाई हुई और आरोपी ने उसे गोली मार दी.

नोएडा में गर्लफ्रेंड की गोली मारकर हत्या. (Photo: Representational )
नोएडा में एक 25 साल की महिला की उसके पार्टनर ने गोली मारकर हत्या कर दी. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. जानकारी के अनुसार महिला की हत्या इसलिए की गई, क्योंकि उसने आरोपी से शादी करने से इनकार कर दिया था. फिलहाल हत्याकांड के बाद से ही आरोपी फरार है और उसे पकड़ने के लिए कई टीमें बनाई गई हैं.

झगड़े के बाद कमरे में मारी गोली

डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (सेंट्रल नोएडा) शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि यह घटना शुक्रवार शाम को फेज 2 इलाके में हुई, जब कृष्णा (26) ने अपनी गर्लफ्रेंड सोनू (25) पर उसके पेइंग गेस्ट वाले घर में गोली चला दी. अधिकारी ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और महिला को अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

यह भी पढ़ें: गोरखपुर: माथा चूमकर रेता शादीशुदा गर्लफ्रेंड का गला, प्रेमी बोला- साथ रहने की जिद कर रही थी

घटनास्थल पर पहुंचकर एक फोरेंसिक टीम ने क्राइम सीन की जांच की और कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद बॉडी को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया. DCP ने आगे कहा कि शुरुआती जांच में पता चला है कि कृष्णा महिला के कमरे में गया और दोनों के बीच झगड़ा हुआ. जिसके बाद महिला को गोली मार दी गई.

कई सालों से दोनों रह रहे थे रिलेशनशिप में

मामले में FIR दर्ज कर ली गई है और आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीमों को लगाया गया है. अधिकारियों ने बताया कि दूसरी कानूनी प्रक्रियाएं चल रही हैं. अमरोहा की रहने वाली महिला और बिहार के रहने वाले कृष्णा पहले एक फैक्ट्री में साथ काम करते थे और तब से रिलेशनशिप में थे. 

पुलिस ने बताया कि कृष्णा महिला पर शादी के लिए दबाव डाल रहा था. फिलहाल पुलिस ने दावा किया कि एक टीम आरोपी की तलाश कर रही है. जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. 

