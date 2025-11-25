गोरखपुर: माथा चूमकर रेता शादीशुदा गर्लफ्रेंड का गला, प्रेमी बोला- साथ रहने की जिद कर रही थी

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक युवक को उसकी 'पूर्व प्रेमिका' शिवानी (20) की हत्‍या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. घटना 23 नवंबर को जंगल रसूलपुर गांव में हुई, जो झंगहा थाना क्षेत्र के तहत आता है. हत्या तब हुई जब शिवानी अपनी चचेरी बहन की शादी में शामिल लेने के लिए मायके आई थी. पुलिस के अनुसार, मृतका की शादी मई में हो चुकी थी.

शिवानी का शव उसके मायके के घर के बाथरूम में पाया गया. पुलिस ने बताया कि उसके गले पर गहरे घाव थे और संघर्ष के निशान भी मिले. पुलिस ने जांच के दौरान शादी की वीडियो फुटेज भी देखी, जिसमें आरोपी विनय निशाद उर्फ दीपक शिवानी के पास खड़ा दिखाई देता है. फुटेज के बाद दोनों गायब हो गए.

500 मीटर दूर रहता था आरोपी

विनय निशाद, मृतका के घर से लगभग 500 मीटर दूर रहता था, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. कुत्तों की मदद से आरोपी के घर तक का रास्ता ट्रेस किया गया और कॉल रिकॉर्ड से पता चला कि दोनों उस रात बात कर रहे थे.

हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद

पुलिस ने हत्‍या में इस्तेमाल हंसिया बरामद की. पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने 'अंततः उससे छुटकारा पा लिया' और दावा किया कि उसने रात 2 बजे उसके गले को काटने से पहले कई घंटे बात की थी.

शुरू में पुलिस को भ्रमित करता रहा आरोपी

कड़ाई से पूछताछ शुरू होने पर आरोपी लगातार पुलिस को भ्रमित करता रहा. वह बार-बार यही दोहराता रहा कि वह शिवानी से बेहद प्रेम करता था और उसे नुकसान पहुंचाने की बात सोच भी नहीं सकता. लेकिन जैसे ही पूछताछ का दबाव बढ़ा, वह टूट गया और सच उगल दिया. उसके कबूलनामे के बाद पुलिस ने वह हंसिया भी बरामद कर लिया, जिसका इस्तेमाल हत्या में किया गया था.

घटना के बाद जांच टीम ने शिवानी की चचेरी बहन की शादी का वीडियो दोबारा खंगाला. फुटेज में रात करीब 10 बजे जयमाला के दौरान विनय, शिवानी से थोड़ी दूरी पर मंडप के पास मौजूद दिखाई दिया. इसके बाद दोनों किसी भी रिकॉर्डिंग में नजर नहीं आए. यह तथ्य भी पुलिस के शक को और मजबूत करता गया और जांच की दिशा आरोपी विनय की ओर मुड़ गई.

पुलिस ने बताया कि इस मामले की गहन जांच अभी भी जारी है और आगे की कार्रवाई के लिए सभी साक्ष्यों का विश्लेषण किया जा रहा है.

