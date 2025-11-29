scorecardresearch
 
NOIDA: महिला से 5.6 करोड़ की ठगी, शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर ठगों ने ऐंठे रुपये

उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक महिला से 5.6 करोड़ रुपये की ठगी का मामला सामने आया है. बताया जाता है कि ठगों ने निवेश के नाम पर महिला से इतनी बड़ी रकम उड़ा दी. फिलहाल पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है.

नोएडा में महिला से 5 करोड़ की ठगी. (Photo: Bhupendar Chaudhary/ITG)
नोएडा के थाना साइबर क्राइम पुलिस ने शेयर मार्केट में निवेश का झांसा देकर 5.6 करोड़ रुपये की ठगी करने वाले गैंग के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है. पुलिस को इनके पास से साइबर अपराध में इस्तेमाल किए गए दो मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं. पुलिस ने दोनों आरोपियों को हापुड़ से गिरफ्तार किया है. दोनों की पहचान साहब सिंह और नीरज के रूप में हुई है. दोनों मेरठ के निवासी हैं.

दरअसल, पीड़ित महिला नोएडा के सेक्टर-50 की रहने वाली है. पीड़ित महिला ने 30 अक्टूबर 2025 को साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत के मुताबिक आरोपियों ने उन्हें व्हाट्सऐप ग्रुप में जोड़कर शेयर मार्केट में मोटे मुनाफे का झांसा दिया और अलग-अलग बैंक खातों में 5.6 करोड़ रुपये ट्रांसफर करवा लिए. 

यह भी पढ़ें: ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 1.62 करोड़ के नकली नोट और 3 KG फेक गोल्ड बरामद

वहीं जब महिला ने पैसे निकालने की कोशिश की तो आरोपी और पैसे की डिमांड करने लगे. जिसके बाद ठगी का एहसास होने पर महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत मिलते ही पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दिया था और उस से जुड़े बैंक खातों को फ्रीज करा दिया था. 

जांच में सामने आया कि आरोपी साहब सिंह के खाते में ठगी के पूरे रुपये आए थे. रुपये निकालने के बाद उसने अपने साथी नीरज को सौंप दिया था. इस काम के बदले उसे कमीशन भी मिला था. पुलिस के अनुसार इस बैंक खाते के खिलाफ एनसीआरपी पोर्टल पर पहले से ही 22 शिकायतें दर्ज हैं.

पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि नीरज इन चालू बैंक खातों को अपने साथी चरणजीत को उपलब्ध कराता था और उसी के कहने पर पूरी टीम इस साइबर ठगी का खेल चलाती थी. ठगी के पैसे इन्हीं खातों में आते थे और गैंग के हर सदस्य को उसके रोल के हिसाब से कमीशन मिलता था. फिलहाल पुलिस अब गैंग से जुड़े अन्य सदस्यों की तलाश में जुट गई है. 
 

