नोएडा: नाले से मिला सिर और हाथ कटा महिला का शव, जांच के लिए पुलिस ने बनाई पांच टीमें

नोएडा के सेक्टर-108 में नाले से एक महिला का सिर और हाथ कटा शव बरामद हुआ, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस ने बताया कि शव की पहचान छिपाने के लिए सिर काटी गई थी. फॉरेंसिक टीम ने मौके से अहम सबूत जुटाए हैं और पुलिस ने पांच टीमें गठित की हैं. CCTV फुटेज खंगालने का काम जारी है.

सिर काटकर पहचान मिटाने की कोशिश की गई (Photo: AI-generated)
उत्तर प्रदेश के नोएडा में बुधवार सुबह एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई थी. सेक्टर-108 के नाले से एक महिला का सिर और हाथ कटा शव बरामद हुआ. इस वीभत्स हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई.

स्थानीय लोगों ने सुबह नाले में तैरता हुआ शव देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाया. जांच में पता चला कि महिला का सिर गायब था और दोनों हथेलियां काटी गई थीं. पुलिस का मानना है कि हत्या के बाद पहचान छिपाने के लिए यह जघन्य कृत्य किया गया है.

शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया गया और घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए गए हैं. पुलिस ने हत्या की जांच के लिए पांच विशेष जांच टीमों का गठन किया है.

नोएडा पुलिस के अनुसार, 100 से अधिक CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि किसी संदिग्ध की पहचान की जा सके. पुलिस सूत्रों का कहना है कि महिला के हाथ शायद इसलिए काटे गए ताकि किसी टैटू या निशान से उसकी पहचान न हो सके.

यह भी पढ़ें: नाले में सिरकटी लाश, हथेलियां भी गायब... नोएडा के पॉश इलाके में मिला महिला का शव

फिलहाल मृतका की पहचान नहीं हो पाई है और उसके हाथ भी अभी तक बरामद नहीं हुए हैं.

डीसीपी नोएडा (सेंट्रल) ने बताया कि पुलिस सभी संभावित कोणों से जांच कर रही है. इलाके में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है, और आसपास के इलाकों में लगे कैमरों की मदद से संदिग्धों को ट्रैक करने की कोशिश जारी है.

यह भयावह वारदात एक बार फिर नोएडा में महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करती है.

