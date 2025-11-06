scorecardresearch
 

नाले में सिरकटी लाश, हथेलियां भी गायब... नोएडा के पॉश इलाके में मिला महिला का शव

उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक नाले से सिर और हाथेली कटी महिला की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. सेक्टर 108 में बरामद शव को देखकर पुलिस भी दंग रह गई. महिला की पहचान अभी नहीं हो सकी है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है. आसपास के CCTV खंगाले जा रहे हैं.

नोएडा के नाले में महिला की सिरकटी लाश, हाथेलियां भी गायब (Photo: AI Image)
नोएडा के नाले में महिला की सिरकटी लाश, हाथेलियां भी गायब (Photo: AI Image)

उत्तर प्रदेश के नोएडा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सेक्टर 108 के नाले से एक महिला का सिर और हाथ कटा शव बरामद हुआ. इस वीभत्स वारदात ने पूरे इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है. महिला की पहचान अब तक नहीं हो सकी है.

घटना की जानकारी बुधवार सुबह स्थानीय लोगों ने दी, जब उन्होंने नाले में तैरता हुआ शव देखा. सूचना मिलते ही थाना सेक्टर 39 पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाया. शव की हालत देखकर पुलिसकर्मी भी हैरान रह गए - महिला का सिर गायब था और दोनों हथेलियां काटी गई थीं. इससे स्पष्ट है कि हत्यारे ने पहचान छिपाने के लिए यह जघन्य अपराध किया है.

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटनास्थल की फॉरेंसिक जांच भी कराई जा रही है. DCP नोएडा (सेंट्रल) ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया गया है. टीम आसपास के CCTV फुटेज, लापता महिलाओं की रिपोर्ट और नाले के आसपास के इलाकों की गतिविधियों की जांच कर रही है.
 
फिलहाल, पूरे इलाके में पुलिस ने गश्त बढ़ा दी है और अज्ञात हत्यारों की तलाश जारी है. इस वारदात ने एक बार फिर नोएडा में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

