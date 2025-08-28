नोएडा: ऑनलाइन ऑर्डर किया सैंडविच, खाते टाइम अंदर से निकला प्लास्टिक ग्लव्स, फोटो वायरल

नोएडा में एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप से ऑर्डर किए सैंडविच में प्लास्टिक ग्लव्स मिला. एक ग्राहक ने सेक्टर 45 के एक आउटलेट से ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप के माध्यम से सैंडविच ऑर्डर किया था. ग्राहक ने अपनी पोस्ट में बताया कि उसे सैंडविच के बीच में सब्जियों और अन्य सामग्री के साथ एक डिस्पोजेबल प्लास्टिक ग्लव्स मिला. इस घटना को लेकर ग्राहक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर तस्वीरें साझा करते हुए स्वच्छता पर सवाल उठाया है.

ऑर्डर किए थे दो तरह के सैंडविच

जानकारी के मुताबिक, ग्राहक ने दो अलग-अलग तरह के सैंडविच ऑर्डर किए थे. इनमें से एक ब्रोकली, कॉर्न और बेसिल पेस्टो सैंडविच था, जबकि दूसरा स्मोक्ड कॉटेज चीज़ और पेपर सैंडविच था. ग्राहक ने अपनी पोस्ट में लिखा कि उसने सैंडविच ऑर्डर किया था और उसमें से ग्लव्स निकला है. यह एक गंभीर मामला है, जिसकी जांच होनी चाहिए. इस घटना ने फूड आउटलेट्स की लापरवाही को उजागर किया है.

ऐप ने दिया जवाब

यह मामला सामने आने के बाद ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप की ओर से भी प्रतिक्रिया दी गई. ऐप की सपोर्ट टीम ने ग्राहक को जवाब देते हुए कहा कि वे इस शिकायत से बेहद हैरान हैं.

उन्होंने यह भी कहा कि वे जल्द ही इस मामले को रेस्टोरेंट पार्टनर के साथ उठाकर आगे की कार्रवाई करेंगे. इस घटना ने लोगों को ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते समय अधिक सतर्क रहने की जरूरत पर जोर दिया है.

