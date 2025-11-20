scorecardresearch
 

नोएडा में जमीनी विवाद पर दिनदहाड़े फायरिंग, सड़क पर गोलियां चलीं, वीडियो वायरल

नोएडा के सेक्टर-113 क्षेत्र के सोरखा गांव में जमीनी विवाद को लेकर दिनदहाड़े फायरिंग हुई. दो पक्ष सड़क पर लाठी-डंडों और हथियारों के साथ आमने-सामने आ गए. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया. पीड़ित पक्ष की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

जमीनी विवाद में दिनदहाड़े फायरिंग (Photo: Screengrab)
नोएडा के थाना सेक्टर-113 क्षेत्र के सोरखा गांव में बुधवार को दिनदहाड़े फायरिंग की घटना से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. जमीनी विवाद को लेकर दो पक्ष सड़क पर उतर आए और एक-दूसरे पर लाठी-डंडों से हमला करने की कोशिश करने लगे. इस दौरान कुछ युवकों ने कई राउंड फायरिंग भी की. पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें युवक खुलेआम हवा में गोलियां चलाते दिखाई दे रहे हैं.

वीडियो के वायरल होते ही पुलिस महकमे में हलचल मच गई. थाना सेक्टर-113 पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस ने दोनों पक्षों को अलग कर स्थिति पर नियंत्रण कर लिया. अधिकारियों के अनुसार, फायरिंग और विवाद में शामिल लोग आपस में रिश्तेदार बताए जा रहे हैं और लंबे समय से जमीन को लेकर तनाव चल रहा था.

जमीनी विवाद में हुई फायरिंग 

घटना में किसी के घायल होने की जानकारी नहीं मिली है. पुलिस ने बताया कि पीड़ित पक्ष थाने में मौजूद है और उसकी तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है. आरोपियों की पहचान की जा रही है और उनकी तलाश शुरू कर दी गई है.

मौके पर पुलिस बल तैनात

नोएडा पुलिस कमिश्नरेट की मीडिया सेल ने कहा कि घटना वाले स्थल पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है ताकि दोबारा तनाव की स्थिति न बने. पुलिस ने यह भी बताया कि मामला गंभीर है और वीडियो से मिले सुरागों के आधार पर आगे कार्रवाई की जा रही है. पुलिस का कहना है कि गांव में शांति व्यवस्था पूरी तरह बहाल है और जांच जारी है. अधिकारियों ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और पुलिस को सहयोग करने की अपील की है.

