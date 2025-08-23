scorecardresearch
 

Feedback

मुंबई पुलिस ने 11,000 से ज्यादा मोबाइल नंबर ब्लॉक किए, साइबर फ्रॉड में होता था इनका इस्तेमाल

मुंबई पुलिस ने पिछले 19 महीनों में 11,000 से ज्यादा मोबाइल नंबर ब्लॉक किए, जिनका इस्तेमाल साइबर अपराधियों ने किया था. मई 2022 में ‘1930’ हेल्पलाइन शुरू होने के बाद से पुलिस ने 300 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी रोक ली है.

Advertisement
X
(Photo: Representational)
(Photo: Representational)

मुंबई पुलिस ने साइबर अपराधों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए पिछले 19 महीनों में 11,000 से ज्यादा मोबाइल नंबरों को ब्लॉक किया है, जिनका इस्तेमाल ठगों ने शहरवासियों को धोखा देने के लिए किया था. अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई साइबर ठगी पर लगाम लगाने और आम लोगों की मेहनत की कमाई को बचाने के लिए बेहद अहम है.

300 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम बचाई गई
मुंबई पुलिस की साइबर विंग के मुताबिक, मई 2022 में ‘1930’ हेल्पलाइन शुरू होने के बाद से अब तक साइबर अपराध पीड़ितों के 300 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम बचाई जा चुकी है. यह हेल्पलाइन उन लोगों के लिए बेहद मददगार साबित हुई है, जिन्हें धोखाधड़ी का शिकार बनाया गया था.

13.19 लाख से ज्यादा कॉल मिलीं
पुलिस के अनुसार, मई 2022 से अब तक साइबर विंग को 13.19 लाख से ज्यादा कॉल मिलीं. इनमें से 1.31 लाख मामलों में शिकायत दर्ज की गई. शिकायतों में शेयर ट्रेडिंग-इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट, ऑनलाइन टास्क फ्रॉड, ऑनलाइन शॉपिंग धोखाधड़ी, लोन फ्रॉड और जॉब फ्रॉड जैसे मामले शामिल थे.

सम्बंधित ख़बरें

मुंबई के इस्कॉन मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी. (Photo: Representational)
मुंबई में इस्कॉन मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस और बम स्क्वॉड ने की जांच 
मृतक बच्चा और आरोपी. (Photo: Ajaz khan/ITG)
सूरत से किडनैपिंग, AC कोच के टॉयलेट में फेंका शव... मौसेरा भाई ही है पांच साल के बच्चे का कातिल? 
Train_Coach_Girl_Dead_Body
ट्रेन के AC कोच के बाथरूम में मिला 5 साल की बच्ची का शव 
ट्रेन में मिली बच्ची की लाश. (Photo: ITG)
AC कोच के टॉयलेट में मिला 5 साल के बच्चे का शव... मुंबई-कुशीनगर एक्सप्रेस में मचा हड़कंप 
Victim of an online betting app! A businessman from Mumbai lost millions.
मुंबई के व्यापारी ने बेटिंग ऐप पर कैसे गंवाए 12 करोड़, जानें मामला  

नकली दस्तावेजों के आधार पर सिम कार्ड लिए
इन ज्यादातर मामलों में अपराधियों ने नकली दस्तावेजों के आधार पर सिम कार्ड लिए थे या फिर किसी असली यूजर से खरीदकर उनका दुरुपयोग किया था. पुलिस ने जांच के बाद अब तक 11,063 ऐसे मोबाइल नंबरों को ब्लॉक कर दिया है, ताकि अपराधियों के नेटवर्क को तोड़ा जा सके और आगे लोगों को ठगने से रोका जा सके.

Advertisement

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि साइबर अपराधियों की यह नई चालें लोगों को आसानी से फंसा रही हैं. ठग सोशल मीडिया, ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म और फर्जी ऐप्स के जरिए लोगों को लुभाते हैं और फिर उनकी निजी जानकारी व पैसे ठग लेते हैं.

मुंबई पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें, संदिग्ध कॉल या मैसेज को गंभीरता से लें और तुरंत ‘1930’ हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराएं. साथ ही, अगर किसी भी तरह का वित्तीय लेन-देन संदिग्ध लगे तो बैंक और पुलिस को तुरंत सूचित करें.

पुलिस का दावा है कि अब तक की कार्रवाई से साइबर अपराध पर काफी हद तक लगाम लगी है. लेकिन जब तक लोग खुद सतर्क नहीं होंगे, तब तक ठग नए-नए तरीकों से उन्हें शिकार बनाने की कोशिश करते रहेंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement