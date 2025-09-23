'फूल जैसी बेटी थी, परियों जैसे पाला था', नोएडा के स्कूल में छात्रा की मौत पर मां की गुहार

नोएडा के सेक्टर-31 स्थित निजी स्कूल में कक्षा 6 की छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है. मृतका की मां ने घटना के दो हफ्ते बाद एक भावुक वीडियो जारी कर न्याय की गुहार लगाई है.

मां ने स्कूल प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप

वीडियो में मां ने कहा, मैं अपनी बेटी को 4 सितंबर को सही सलामत स्कूल के टीचर्स-डे कार्यक्रम में छोड़कर गई थी. थोड़ी देर बाद मुझे फोन आया और जब मैं पहुंची तो बताया गया कि बेटी ‘ब्रॉड डेड’ है. मेरी बेटी अब कभी वापस नहीं आएगी, लेकिन मुझे जानने का हक है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था. मुझे न्याय चाहिए? मेरी फूल जैसे बेटी थी. मैंने उसे परियों जैसे पाला था.

छात्रा की मौत के बाद से ही परिजन लगातार स्कूल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते रहे हैं. परिजनों का कहना है कि बच्ची पूरी तरह स्वस्थ थी, लेकिन अचानक तबीयत बिगड़ने पर समय रहते उचित इलाज नहीं दिया गया और देर से अस्पताल ले जाया गया. जिससे उसकी मौत हो गई.

जानिए पुलिस ने क्या कहा

मृतका की मां का यह भावुक वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यूजर्स भी इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और बच्ची के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं.

वहीं, पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है. पोस्टमार्टम के बाद विसरा सुरक्षित कर जांच के लिए भेजा गया है. रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.

