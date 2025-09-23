scorecardresearch
 

'फूल जैसी बेटी थी, परियों जैसे पाला था', नोएडा के स्कूल में छात्रा की मौत पर मां की गुहार

उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर-31 के एक निजी स्कूल में एक छात्रा की मौत हो गई. छात्रा की मौत को लेकर मां ने स्कूल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है. मां का कहना है कि वह बेटी को सुबह सही-सलामत छोड़कर आई थी.

मां के साथ छात्रा, जिसकी स्कूल में संदिग्ध परिस्थियों में हुई मौत. (File Photo: Bhupender Chaudhary/ITG)
नोएडा के सेक्टर-31 स्थित निजी स्कूल में कक्षा 6 की छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है. मृतका की मां ने घटना के दो हफ्ते बाद एक भावुक वीडियो जारी कर न्याय की गुहार लगाई है.

मां ने स्कूल प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप

वीडियो में मां ने कहा, मैं अपनी बेटी को 4 सितंबर को सही सलामत स्कूल के टीचर्स-डे कार्यक्रम में छोड़कर गई थी. थोड़ी देर बाद मुझे फोन आया और जब मैं पहुंची तो बताया गया कि बेटी ‘ब्रॉड डेड’ है. मेरी बेटी अब कभी वापस नहीं आएगी, लेकिन मुझे जानने का हक है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था. मुझे न्याय चाहिए? मेरी फूल जैसे बेटी थी. मैंने उसे परियों जैसे पाला था. 

यह भी पढ़ें: स्कूल से लौट रही छात्रा को ट्रैक्टर-ट्रॉली ने कुचला, Video देख दहल जाएगा दिल

छात्रा की मौत के बाद से ही परिजन लगातार स्कूल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते रहे हैं. परिजनों का कहना है कि बच्ची पूरी तरह स्वस्थ थी, लेकिन अचानक तबीयत बिगड़ने पर समय रहते उचित इलाज नहीं दिया गया और देर से अस्पताल ले जाया गया. जिससे उसकी मौत हो गई.

जानिए पुलिस ने क्या कहा

मृतका की मां का यह भावुक वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यूजर्स भी इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और बच्ची के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं. 

वहीं, पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है. पोस्टमार्टम के बाद विसरा सुरक्षित कर जांच के लिए भेजा गया है. रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी. 

---- समाप्त ----
