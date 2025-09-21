scorecardresearch
 

Feedback

स्कूल से लौट रही छात्रा को ट्रैक्टर-ट्रॉली ने कुचला, Video देख दहल जाएगा दिल

दौसा जिले में एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली ने 5 वर्षीय बच्ची को कुचल दिया. जिससे बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई. इस समय बच्ची का जयपुर के अस्पताल में इलाज चल रहा है. यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई.

Advertisement
X
बच्ची को ट्रैक-ट्रॉली ने कुचला. (Photo: Screengrab)
बच्ची को ट्रैक-ट्रॉली ने कुचला. (Photo: Screengrab)

राजस्थान के दौसा जिले से दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है. यहां पत्थर से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने 5 साल की मासूम बालिका को कुचल दिया. जिससे बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई और अस्पताल में जिंदगी व मौत की जंग लड़ रही है. यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई. वीडियो देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे. 

जानकारी के अनुसार यह घटना दौसा जिले के सदर थाना क्षेत्र के गांव काली के दांतली में हुई. 5 वर्षीय अर्पिता योगी राजकीय प्राथमिक विद्यालय दांतली में पढ़ती है. छुट्टी होने के बाद वो अपने घर को लौट रही थी. जैसे ही वो सड़क पार कर रही थी. तभी पत्थरों से भरी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली तेज़ रफ़्तार से आई और बच्ची को पीछे से कुचल दिया.

यह भी पढ़ें: दौसा में दर्दनाक सड़क हादसा, बालाजी दर्शन को निकले परिवार के चार सदस्यों की मौत

सम्बंधित ख़बरें

ट्रक ड्राइवरों की थकान और शराबखोरी से हर साल लाखों मौतें (AI Image Generated by:Vani Gupta)
गांजा पीकर ड्राइवर खो रहे होश, शराब-ड्रग्स की लत से हो रहे एक्सीडेंट.. चौंकाने वाली स्टडी 
Bus met with an accident in Jaunpur, UP (Photo: ITG)
यूपी: ओवरटेक करने के चक्कर में स्लीपर बस ट्रेलर से टकराई, 4 यात्रियों की मौत 
युवक ने पहले भी कई बार कोशिश की लेकिन सफल नहीं हुआ. (Photo: ITG)
'मुन्नाभाई एमबीबीएस' स्टाइल में नकल की कोशिश, अंडरवियर से निकली स्मार्ट वॉच 
पुलिस गिरफ्त में आरोपी. (Photo: Bharat Bhushan Joshi/ITG)
मुंबई के ज्वेलरी शॉप से करोड़ों की चोरी, राजस्थान के पाली से 3 गिरफ्तार 
जयपुर की जेल से फरार हुए दो कैदी. (Photo: ITG)
जयपुर की हाई सिक्योरिटी जेल से 2 कैदी फरार, सोते रहे पुलिसकर्मी 

जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है बच्ची

घटना के बाद चालक ट्रैक्टर को लेकर मौके से फरार हो गया. वहीं बच्ची को देख मौके पर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठी हो गई. जिसके बाद घायल बच्ची को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया. जहां डाक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद बच्ची को जयपुर रेफर कर दिया. मासूम अर्पिता योगी जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच की जंग लड रही है. 

Advertisement

ग्रामीणों ने बताया की दौसा जिले के बांदीकुई, दौसा, लालसोट, महवा, सिकराय, खोर्रा, कीरतपुरा, तीतरवाडा, रामबास बडोली, गुढाकटला के मुही सहित पहाड़ों और नदियों में खुलेआम अवैध खनन हो रहा है. प्रशासन को अवैध खनन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए. साथ ही ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली वाहन चालकों पर कार्रवाई करनी चाहिए. बच्ची के परिजनों ने मामले की सूचना पुलिस को दी है. जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement