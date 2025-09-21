स्कूल से लौट रही छात्रा को ट्रैक्टर-ट्रॉली ने कुचला, Video देख दहल जाएगा दिल

राजस्थान के दौसा जिले से दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है. यहां पत्थर से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने 5 साल की मासूम बालिका को कुचल दिया. जिससे बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई और अस्पताल में जिंदगी व मौत की जंग लड़ रही है. यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई. वीडियो देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे.

जानकारी के अनुसार यह घटना दौसा जिले के सदर थाना क्षेत्र के गांव काली के दांतली में हुई. 5 वर्षीय अर्पिता योगी राजकीय प्राथमिक विद्यालय दांतली में पढ़ती है. छुट्टी होने के बाद वो अपने घर को लौट रही थी. जैसे ही वो सड़क पार कर रही थी. तभी पत्थरों से भरी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली तेज़ रफ़्तार से आई और बच्ची को पीछे से कुचल दिया.

जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है बच्ची

घटना के बाद चालक ट्रैक्टर को लेकर मौके से फरार हो गया. वहीं बच्ची को देख मौके पर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठी हो गई. जिसके बाद घायल बच्ची को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया. जहां डाक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद बच्ची को जयपुर रेफर कर दिया. मासूम अर्पिता योगी जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच की जंग लड रही है.

ग्रामीणों ने बताया की दौसा जिले के बांदीकुई, दौसा, लालसोट, महवा, सिकराय, खोर्रा, कीरतपुरा, तीतरवाडा, रामबास बडोली, गुढाकटला के मुही सहित पहाड़ों और नदियों में खुलेआम अवैध खनन हो रहा है. प्रशासन को अवैध खनन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए. साथ ही ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली वाहन चालकों पर कार्रवाई करनी चाहिए. बच्ची के परिजनों ने मामले की सूचना पुलिस को दी है. जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है.

