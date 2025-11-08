scorecardresearch
 

नोएडा में मिली सिर कटी महिला की लाश, 48 घंटे बाद भी पहचान और कातिल दोनों बने पुलिस के लिए पहेली

नोएडा के सेक्टर-82 कट चौकी के पास नाले में सिर कटी महिला की लाश मिलने से सनसनी मच गई है. घटना को 48 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन महिला की पहचान नहीं हो सकी है. सिर और दोनों हथेलियां कटे हुए थे. पुलिस ने आधा दर्जन टीमें बनाकर 500 से ज्यादा सीसीटीवी खंगाले, पर अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है.

X
महिला का सिर, हथेलियां कटीं.(Photo: Screengrab)
महिला का सिर, हथेलियां कटीं.(Photo: Screengrab)

नोएडा के पॉश इलाके सेक्टर-82 कट चौकी के पास नाले में मिली एक महिला की सिर कटी लाश ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है. घटना को 48 घंटे से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन अब तक महिला की पहचान नहीं हो सकी है. यह मामला थाना सेक्टर-39 क्षेत्र का है. पुलिस के लिए यह हत्या रहस्य बनती जा रही है.

शव से अलग था सिर और हथेलियां

जानकारी के मुताबिक, दो दिन पहले पुलिस को सूचना मिली कि 82 कट नाले में एक महिला का शव पड़ा है. जब टीम मौके पर पहुंची, तो दृश्य देखकर सबके होश उड़ गए. महिला का सिर धड़ से अलग था और दोनों हाथों की हथेलियां भी काट दी गई थीं. हत्या की इस वीभत्स वारदात को देखते हुए पुलिस ने तत्काल आधा दर्जन से अधिक जांच टीमें गठित कर दीं.

यह भी पढ़ें: नाले में सिरकटी लाश, हथेलियां भी गायब... नोएडा के पॉश इलाके में मिला महिला का शव

सीसीटीवी खंगाले गए, पर नहीं मिला कोई सुराग

मामले की तह तक पहुंचने के लिए पुलिस ने अब तक 500 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस सुराग नहीं मिल पाया है. पुलिस का मानना है कि हत्या कहीं और की गई और शव को यहां फेंका गया हो सकता है.

नाले में सर्च ऑपरेशन और हर दिशा में जांच जारी

पुलिस ने नाले के आसपास का इलाका खंगालने के लिए नोएडा अथॉरिटी के कर्मचारियों की मदद ली है. मशीनों से नाले का पानी निकाला जा रहा है, ताकि कोई सबूत या सुराग हाथ लग सके. दो किलोमीटर के दायरे में तलाशी अभियान चलाया जा चुका है. साथ ही, आसपास के थानों से गुमशुदा महिलाओं की जानकारी भी जुटाई जा रही है.

अब भी बरकरार है रहस्य, हर एंगल से जांच में जुटी पुलिस

48 घंटे बीत जाने के बाद भी न तो महिला की पहचान हो सकी है और न ही आरोपी का कोई सुराग मिला है. फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है. चाहे वो हत्या, अपहरण या पहचान मिटाने से जुड़ा पहलू हो. पुलिस अधिकारियों ने दावा किया है कि जल्द ही इस रहस्य से पर्दा उठाया जाएगा.

