नोएडा में ड्रग तस्कर बन गया BCA स्टूडेंट, 1.5 करोड़ की चरस के साथ गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के नोएडा से मंगलवार को एक बीसीए स्नातक को लगभग 1.5 करोड़ रुपये मूल्य की 3 किलोग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने दी. अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (नोएडा) सुमित शुक्ला ने बताया कि आरोपी की पहचान शुभम कुमार के रूप में हुई है, जो मूल रूप से मेरठ का रहने वाला है और वर्तमान में नोएडा में रह रहा है. उसे सेक्टर 58 पुलिस थाने की एक टीम ने गिरफ्तार किया.

पुलिस टीम ने शुभम कुमार के कब्जे से 3 किलोग्राम चरस बरामद की. जब्त की गई प्रतिबंधित सामग्री की बाजार में कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपये है. पुलिस अधिकारी ने बताया कि पूछताछ के दौरान शुभम ने पुलिस को बताया कि वह और उसका साथी वैभव कुमार पहाड़ी इलाकों से ड्रग्स खरीदते थे और उन्हें दिल्ली-एनसीआर में ऊंचे दामों पर सप्लाई करते थे.

साथी की तलाश में जुटी पुलिस

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (नोएडा) सुमित शुक्ला के मुताबिक उसने जल्दी अमीर बनने के लिए ड्रग्स की बिक्री से होने वाले मुनाफे को शेयर बाजार में निवेश करने की बात भी स्वीकार की है. शुभम के खिलाफ सेक्टर 58 थाने में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है.

पुलिस ने बताया कि आरोपी ने दावा किया है कि अपने साथी के कहने पर प्रतिबंधित पदार्थ की डिलीवरी के लिए वह पहली बार नोएडा आया था. वैभव का पता लगाने और तस्करी नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों की पहचान करने के प्रयास जारी हैं. जल्द ही वैभव को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

