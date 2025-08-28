scorecardresearch
 

'बहन तुने ये क्या कर लिया...', नए-नए वीडियो क्लिप्स और बयानों के बीच निक्की का केस हर दिन एक नए मोड़ पर

ग्रेटर नोएडा का निक्की भाटी केस नए मोड़ पर है. बहन कंचन द्वारा शूट किए गए वायरल वीडियो में 'तुने ये क्या कर लिया' आवाज ने इस घटनाक्रम पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं. मामले में नए बयान और वीडियो क्लिप्स जांच का हिस्सा बन गए हैं। वहीं अस्पताल में निक्की का दिया बयान भी जांच में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जिस डॉक्टर के सामने निक्की न बयान दिया था उनसे भी पूछताछ होगी.

हैरतअंगेज मोड़ पर पहुंची ग्रेटर नोएडा की निक्की डेथ मिस्ट्री. (Photo: ITG)
ग्रेटर नोएडा का चर्चित निक्की भाटी दहेज हत्याकांड हर दिन नए मोड़ ले रहा है. नए-नए  बयान और नए वीडियो क्लिप्स इस केस की हर कड़ी को और पेचीदा बना रही है. सबसे बड़ा सवाल फिलहाल एक वायरल वीडियो पर है, जिसे निक्की की बहन कंचन ने शूट किया. उस वीडियो में झगड़े के बीच एक आवाज सुनाई देती है. ' बहन तुने ये क्या कर लिया'. यह पांच शब्द ही इस पूरे घटनाक्रम को नए सिरे से संदेह के घेरे में ला रहे हैं. आखिर ये क्यों और किस संदर्भ में कहा गया ? यही अब जांच की पुलिस की धुरी बनती जा रही हैं. वहीं अस्पताल में निक्की का दिया बयान भी इस कड़ी में महत्वपूर्ण माना जा रहा है. 

जांच में नए खुलासे

जांच एजेंसियों को निक्की के कमरे से ज्वलनशील पदार्थ मिला है. जिसे फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है. इसके साथ ही कई वीडियो क्लिप सामने आए, जिनमें एक में सास दया, निक्की और विपिन को झगड़े के बीच अलग करने की कोशिश करती दिख रही हैं. लेकिन असली तहलका उस वीडियो ने मचाया जिसे कंचन ने शूट किया. इसमें झगड़े की अफरा-तफरी के बीच अचानक एक आवाज सुनाई देती है. 'ये क्या कर लिया' अब पुलिस इस वीडियो की असलियत और आवाज की पहचान पर फोकस कर रही है. 

अस्पताल में दिया बयान महत्वपूर्ण  

अस्पताल की शुरुआती रिपोर्ट में लिखा गया था कि निक्की गैस सिलेंडर फटने की वजह से जली है. वहीं, विपिन का चचेरा भाई देवेंद्र, जो उन्हें अस्पताल ले गया, उसने दावा किया कि निक्की बार-बार पानी मांग रही थीं और कह रही थीं घुटन हो रही है। बताया तो जा रहा है कि निक्की ने खुद ही अस्पताल में बताया कि सिलेंडर फटने से वह जली है. अब उस डॉक्टर का भी पुलिस बयान दर्ज करेगी जिसके सामने यह बातें कहीं गई हैं. अस्पताल में मेमो में भी यही लिखा है कि सिलेंडर फटने से महिला जल गई. 

पुलिस की जांच दिशा

पुलिस अब तक दोनों परिवारों के लगभग दर्जनभर बयान दर्ज कर चुकी है. सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं, जिनमें विपिन घटना से ठीक पहले घर के बाहर दिखाई दे रहा है. इसके अलावा पिछले साल आनंदपुर गांव की 21 वर्षीय युवती द्वारा विपिन पर दर्ज एक हमले के मामले को भी खंगाला जा रहा है. निक्की केस में एफआईआर भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) (हत्या), 115(2) (जानबूझकर चोट पहुंचाना) और 61(2) (आजन्म कारावास योग्य अपराध का प्रयास) के तहत दर्ज हुई है. 

महिला आयोग की दखल

इस बीच, उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सदस्य मीनाक्षी भाराला ने रूपबास गांव में निक्की के परिवार से मुलाकात की. उन्होंने भरोसा दिलाया कि मामले की सुनवाई फास्ट-ट्रैक कोर्ट में कराई जाएगी और परिवार को हर संभव सहयोग दिया जाएगा. साथ ही उन्होंने कहा कि परिवारों को समाज के दबाव से ऊपर उठकर अपनी बेटियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए. 

निक्की की भाभी मीनाक्षी ने भी लगाए आरोप

इस बीच निक्की भाटी की भाभी और रोहित भाटी की पत्नी मीनाक्षी ने सनसनीखेज आरोप लगाया है कि दहेज की मांग को लेकर खुद उन्हें भी प्रताड़ित किया गया था. उनका कहना है कि 2016 में शादी के पहले ही दिन से ससुराल का माहौल जहरीला साबित हुआ. मीनाक्षी का आरोप है कि पति रोहित, सास, निक्की और कंचन ने मिलकर उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से सताया.  इतना ही नहीं, उन्हें मोबाइल रखने तक की इजाज़त नहीं थी. वह बताती हैं कि मैं ससुराल में एक दिन भी चैन से नहीं रह सकी. मीनाक्षी ने कहा कि सिर्फ छह महीने वहां गुजारे और फिर मायके लौट आई. तब से यहीं रह रही हूं. 

 मीनाक्षी ने बताया कि शादी में उनके पिता ने सियाज कार और सोना दिया था, लेकिन ससुरालवालों ने इसे कम बताकर एक हफ्ते के भीतर नई स्कॉर्पियो और नकद की मांग कर डाली. मीनाक्षी की मां ने भी इन आरोपों की पुष्टि की। उनका कहना है कि समाज के डर से चुप रहे, लेकिन बेटी को मायके ही रख लिया। सोचा था शायद कभी हालात सुधरें और ससुरालवाले उसे वापस अपना लें. 

