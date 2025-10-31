scorecardresearch
 

मामी ने किया हथौड़े से वार, मामा ने चाकू से रेता गला... भांजे की हत्या कर दोनों पहुंचे थाने; बुलंदशहर में सनसनीखेज वारदात

बुलंदशहर के शिकारपुर में 35 वर्षीय भांजे इमरान की मामा-मामी ने हत्या कर दी. आरोप है कि इमरान ने मामी से छेड़छाड़ की कोशिश की, जिस पर मामी ने हथौड़े से और मामा ने चाकू से हमला किया. घायल इमरान की रास्ते में मौत हो गई. मामा-मामी ने थाने में आत्मसमर्पण किया. पुलिस इसे आपसी विवाद बता रही है.

मृतक भांजा (फाइल फोटो)
यूपी के बुलंदशहर में 35 वर्षीय भांजे की हत्या कर दी गई. इस हत्या के आरोप में मामा और मामी ने खुद थाने पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया. पुलिस इस घटना को आपसी विवाद बता रही है, जबकि क्षेत्र में चर्चा है कि भांजे ने मामी के साथ संबंध बनाने या छेड़छाड़ का प्रयास किया था, जिसके विरोध में यह वारदात हुई. 

आपको बता दें कि बुलंदशहर के शिकारपुर नगर क्षेत्र में बीती शाम भांजे इमरान की हत्या कर दी गई. आरोप है कि भांजे ने मामी के साथ घर में कुछ गलत हरकत करने की कोशिश की. मामी ने विरोध में हथौड़े से वार किया, जिसके बाद मामा ने भी चाकू से हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल इमरान की अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मृत्यु हो गई. वारदात के बाद मामा-मामी खुद घर को ताला लगाकर शिकारपुर थाने पहुंचे और घटना की जानकारी दी. 

पुलिस इसे मामूली कहासुनी को लेकर आपसी विवाद बता रही है. लेकिन, क्षेत्र में चर्चा है कि इमरान ने अपनी मामी के साथ संबंध बनाने का प्रयास किया या छेड़छाड़ शुरू की, जिसका मामी ने विरोध किया. विरोध के दौरान मामी ने घर में रखे हथौड़े से उसके सिर पर वार कर दिया. 

मामले को बिगड़ता देख घर में मौजूद मामा ने भी भांजे पर चाकू से उसके गले पर हमला कर दिया, जिससे इमरान गंभीर रूप से घायल हो गया. हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद मामा-मामी घर का ताला लगाकर सीधे थाने पहुंच गए. पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया और घटनास्थल पर जाकर घायल इमरान को अस्पताल भेजा, लेकिन मेरठ ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई. 

पुलिस ने इमरान के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस ने मृतक पक्ष से तहरीर लेकर मामा और मामी के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है. हत्या के पीछे की असली वजह की जांच जारी है. 

---- समाप्त ----
