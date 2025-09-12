scorecardresearch
 

Feedback

नेपाल में गुस्साई भीड़ ने होटल में लगाई आग तो UP के कपल ने लगा दी छलांग, पत्नी की हो गई मौत

नेपाल में भड़की हिंसा के बीच एक दर्दनाक घटना सामने आई है. उपद्रवियों द्वारा होटल में आग लगाए जाने के बाद गाजियाबाद के दंपत्ति ने चौथी मंजिल से कूदकर जान बचाने की कोशिश की थी. उस दौरान गंभीर रूप से घायल हुई महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई है, जबकि पति घायल हालत में राहत कैंप में मिला. भारतीय दूतावास की मदद से महिला का शव परिजनों को सौंपा गया.

Advertisement
X
पशुपतिनाथ मंदिर गए थे गाजियाबाद के दंपत्ति. (File Photo: ITG)
पशुपतिनाथ मंदिर गए थे गाजियाबाद के दंपत्ति. (File Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के महराजगंज के पास स्थित इंडो-नेपाल बॉर्डर पर गाजियाबाद की महिला का शव परिजनों को सौंप दिया गया. बता दें कि नेपाल में बवाल के बीच दर्दनाक घटना सामने आई. गाजियाबाद से पत्नी के साथ काठमांडू में पशुपति नाथ मंदिर दर्शन करने गए दंपत्ति होटल में थे, तभी प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी थी, जिसके बाद दंपत्ति चौथी मंजिल से कूद गए थे और घायल हो गए. इस हमले के बीच पति-पत्नी बिछड़ गए थे.

बुधवार को दंपति के बेटे को सूचना मिली कि उनकी मां अब इस दुनिया में नहीं रहीं. गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र के मास्टर कॉलोनी के रहने वाले रामवीर सिंह गोला अपनी 55 वर्षीया पत्नी राजेश गोला के साथ पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन करने 7 सितंबर को गए थे.

यह भी पढ़ें: नेपाल में फिर हिंसा... जेल तोड़कर भाग रहे कैदियों पर सेना ने की फायरिंग, 2 की मौत

सम्बंधित ख़बरें

नेपाल में कई दिनों से जारी है अनिश्चितता (Photo: PTI)
न नेता पर सहमति, न संविधान के विघटन पर... नेपाल में ओली के इस्तीफे के बाद भी कन्फ्यूजन! 
nepal jail break
नेपाल में कैसे फरार हो गए 15 हजार कैदी? देखें वारदात 
Debate intensifies over the return of a Hindu nation in Nepal.
नेपाल में फिर हिंदू राष्ट्र की चर्चा, राजशाही के अत्याचार और 2001 का नरसंहार 
Ghaziabad woman dies in Napal
काठमांडू हिंसा में गाजियाबाद की महिला ने गंवाई जान, रस्सी से नीचे उतरते वक्त छूटा पति का हाथ 
Violence in Nepal, 34 dead, military takes control.
नेपाल हिंसा में मौत का आंकड़ा पहुंचा 34, सेना ने संभाला मोर्चा 

भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन के बाद पति-पत्नी काठमांडू में स्थित हयात रेजीडेंसी में रुके थे, तभी रात करीब साढ़े 11 बजे उपद्रवियों ने होटल को आग के हवाले कर दिया. होटल में खुद को आग से घिरा देख इस दंपति ने जान बचाने की कोशिश में चौथी मंजिल से छलांग लगा दी थी.

बचाव दल के प्रयास से कई लोग पहले से बिछाए गए गद्दों पर गिरे, लेकिन गाजियाबाद के रहने वाले ये पति-पत्नी घायल हो गए थे. इसी दौरान उपद्रवियों ने दोबारा हमला कर दिया. अफरा-तफरी के बीच ये दंपत्ति बिछड़ गए. बुधवार को नेपाल से रामवीर सिंह के बेटे विशाल के पास कॉल आया कि उनकी मां की इलाज के दौरान मौत हो गई है.

Advertisement

वहीं पिता रामवीर सिंह गोला दो दिन बाद घायल हालत में राहत कैंप में मिले. इंडो-नेपाल बॉर्डर पर सोनौली में शव लेने आए राजेश गोला के परिजनों का कहना था कि घायल होने के बाद मां का ठीक से इलाज नहीं हुआ, जिसके कारण उनकी मौत हो गई. भारतीय दूतावास के सहयोग से शव गुरुवार की शाम को सोनौली पहुंचा, जहां परिजनों को सौंपा गया. इसके बाद वे शव लेकर गाजियाबाद के लिए रवाना हो गए.

---- समाप्त ----
इनपुट: अमितेश त्रिपाठी/मयंक गौड़
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement