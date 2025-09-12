52 साल की नीलम, 32 साल का पप्पू... नौ बच्चों को छोड़ प्रेमी के साथ भाग गई, देखता रह गया पति बेचारा

दिल्ली में पसीना बहाकर परिवार पालने वाला ओमपाल कभी सोच भी नहीं सकता था कि उसका जीवन इस मोड़ पर आकर ठहर जाएगा. 32 साल की गृहस्थी, नौ बच्चों की परवरिश, तीन शादियां कर चुकी बेटियां और खेत-खलिहान की देखरेख के बाद उसे लगा था कि अब बुढ़ापे में चैन मिलेगा. लेकिन किस्मत ने उसके पैरों तले जमीन खींच ली. पत्नी नीलम अचानक घर-गृहस्थी, गहने, जमीन के कागज और सबसे छोटी बेटी को लेकर प्रेमी संग भाग निकली. गांव वाले कहते हैं- बेचारे ओमपाल की दुनिया ही उजड़ गई.
9 बच्चों की मां प्रेमी संग चली गई
बदायूं के खेड़ा जलालपुर गांव में यह घटना हर किसी को चौंका रही है. 52 वर्षीय नीलम, जो नौ बच्चों की मां है, अपने पति ओमपाल और पूरे परिवार को छोड़कर 32 वर्षीय प्रेमी पप्पू यादव के साथ चली गई. इस बार उसने अपनी 10 वर्षीय बेटी अंजलि को भी साथ ले जाने का फैसला किया. घटना से न सिर्फ परिवार, बल्कि पूरे गांव में खलसबली मच गई है.
ऐसा है पूरा परिवार
ओमपाल दिल्ली में मजदूरी करते हैं. घर पर उनकी पत्नी नीलम बच्चों के साथ रहती थी. ओमपाल और नीलम की शादी को 32 साल हो चुके हैं. दोनों के नौ बच्चे हैं इसमें सबसे बड़ा बेटा कौशल (30) दूसरा बेटा नीरज (28), जिसने पिछले साल आत्महत्या कर ली थी प्रीति (25), गौरव (22), शिवानी (19), श्यामसुंदर (16), अखिलेश (12) और सबसे छोटी अंजलि (10) है. तीन बेटियों और एक बेटे की शादी हो चुकी है और उनके बच्चे भी हैं. ओमपाल ने नीलम के नाम पर 3.5 बीघा जमीन खरीदी थी, जिसकी मौजूदा कीमत 15 से 18 लाख रुपये है. इसके अलावा, नीलम अपने साथ करीब 4 लाख रुपये के गहने, 50 हजार रुपये नकद और जमीन के कागजात भी ले गई.
पहली बार फरार होने का किस्सा
22 जून 2025 को नीलम अचानक घर से निकली और बच्चों से कहा कि वह गंगा में डूबने जा रही है. छोटी बेटी ने फोन पर पिता को इसकी जानकारी दी. ओमपाल दिल्ली से तुरंत लौटे और पत्नी की तलाश की. कोई सुराग न मिलने पर उन्होंने गुमशुदगी दर्ज कराई. पुलिस की जांच में पता चला कि नीलम प्रेमी पप्पू के साथ कासगंज जिले के क्योमपुर थाना बहेड़िया में छिपी हुई है. पुलिस ने उसे 30/31 अगस्त को बरामद कर ओमपाल के हवाले कर दिया. उस समय नीलम ने वादा किया कि वह आगे ऐसा नहीं करेगी.
दूसरी बार फरार होना और FIR
लेकिन 2 सितंबर को नीलम दोबारा पप्पू के साथ चली गई, इस बार अपनी बेटी अंजलि को भी लेकर. ओमपाल की शिकायत पर पुलिस ने पप्पू और उसके भाई वीरेंद्र के खिलाफ 87 BNS की धारा में मुकदमा दर्ज किया. FIR के बाद नीलम 10 सितंबर को थाने पहुंची. पुलिस ने 183-BNSS के तहत उसे कोर्ट में पेश कर उसके बयान दर्ज करवाए.
कोर्ट ने सुनाया फैसला
कोर्ट में नीलम ने साफ कहा कि वह पप्पू के साथ रहना चाहती है. अदालत ने महिला की इच्छा का सम्मान करते हुए उसे पप्पू के साथ रहने की अनुमति दे दी. ओमपाल का कहना है कि वह दिल्ली में मेहनत मजदूरी कर परिवार का पेट पालता था. पत्नी बच्चों के साथ गांव में रहती थी. उसे हमेशा लगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है. लेकिन जब पत्नी ने प्रेमी संग रिश्ता बना लिया और घर छोड़ दिया, तो सब बिखर गया.
वह कहते हैं मैंने दरोगा जी से कहा, मुझे सिर्फ 5 मिनट उससे बात करने दीजिए. मैंने समझाया कि जो हो गया उसे भूल जाओ और घर लौट आओ. लेकिन उसने साफ मना कर दिया. ओमपाल का दर्द यह भी है कि नीलम अपनी बेटी और घर की जमीन लेकर गई है. उनका कहना है ऐसी मां के पास बेटी का रहना ठीक नहीं है. मेरी बेटी और मेरी जमीन मुझे वापस दिलाई जाए.