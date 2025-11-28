सिर में सूजा फंसा, पर बच गई जान! ₹10 हजार में दी गई थी हत्या की सुपारी; पत्नी का आशिक निकला मास्टरमाइंड

उत्तर प्रदेश के आगरा में सचिन शर्मा पर हुए जानलेवा हमले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. 21 नवंबर की रात बोदला से लौटते समय दो बाइक सवारों ने अबुल उल्लाह फ्लाईओवर पर सचिन को जान से मारने की नीयत से सिर में बर्फ तोड़ने वाला सूजा घोंप दिया था. सूजा घोपने वाले हमलावरों ने चेहरे ढक रखे थे.

पीछे बैठे युवक ने सचिन के सिर में जोरदार वार किया, जिससे सूजा सिर में फंस गया. सचिन लहूलुहान हालत में किसी तरह बाइक रोककर सड़क पर गिर पड़ा. वहीं से गुजर रहे दुकानदार संतोष गर्ग ने घटना देखकर पुलिस को सूचना दी. 10 मिनट बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल सचिन को एसएन मेडिकल कॉलेज भेजा गया. डॉक्टर ने पुलिस की मौजूदगी में सचिन के सिर से सूजा निकाला और उसे पुलिस को सौंप दिया.

पत्नी के प्रेमी ने दी थी हत्या की सुपारी

एससीपी हरीपर्वत के अनुसार, मामले की जांच में सामने आया कि न्यू आदर्श नगर निवासी सचिन की पत्नी के प्रेमी राहुल ने ही उसकी हत्या की सुपारी दी थी. राहुल को शक हो गया था कि उसकी प्रेमिका का किसी और से अफेयर है. इसी रंजिश में उसने मजदूर जोगेंद्र को 10 हजार रुपये में सचिन को मारने की डील दी. जोगेंद्र ने अपने भाई करण को भी साथ मिला लिया.

तीनों ने रेकी कर 21 नवंबर की रात सचिन पर हमला किया, हालांकि सूजा सचिन के सिर में फंस जाने के कारण वह बच गया. आरोपियों की प्लानिंग थी कि सिर में कई वार कर उसकी हत्या कर दी जाए.

सीसीटीवी से पकड़े गए आरोपी

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर राहुल, जोगेंद्र और करण को सुल्तानपुर पुलिया के पास से दबोच लिया. मुख्य आरोपी राहुल नुनिहाई का निवासी बताया जा रहा है.

राहुल का कबूलनामा

पूछताछ में राहुल ने स्वीकार किया कि सचिन की पत्नी करीब चार साल से उसके यहां काम करती थी और इसी दौरान दोनों में प्रेम संबंध हो गया. 2024 में सचिन को शक हुआ और उसने अपनी पत्नी की नौकरी छुड़वा दी. विवाद बढ़ने पर सचिन की पत्नी ने राहुल से दूरी बना ली. इसी रंजिश में राहुल ने सचिन की हत्या की साजिश रची.

