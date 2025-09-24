scorecardresearch
 

यूपी के सोनभद्र में पकड़ा गया 5 लाख का इनामी नक्सली... झारखंड में सुरक्षा बलों से हुई मुठभेड़ में था शामिल

उत्तर प्रदेश एटीएस ने सोनभद्र से पांच लाख के इनामी नक्सली उमेश खरवार को गिरफ्तार किया है. हाल ही में झारखंड के पलामू में सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ के दौरान फरार हुआ यह नक्सली लंबे समय से खुफिया एजेंसियों की रडार पर था. गुप्त ऑपरेशन के तहत यूपी एटीएस ने मोबाइल सर्विलांस और पुख्ता इनपुट्स की मदद से उसे दबोच लिया.

सोनभद्र में इनामी नक्सली गिरफ्तार. (Photo: Representational)
सोनभद्र में इनामी नक्सली गिरफ्तार. (Photo: Representational)

उत्तर प्रदेश एंटी-टेररिस्ट स्क्वाड (ATS) ने एक नक्सली को सोनभद्र जिले के एक गांव से गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी उमेश खारवार हाल ही में झारखंड में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में शामिल था. उस पर पांच लाख रुपये का इनाम घोषित था.

एजेंसी के अनुसार, एएसपी (ऑपरेशन) त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी ने बताया कि खारवार पलामू, झारखंड में 14 सितंबर को हुई मुठभेड़ के दौरान एक्टिव था. इस मुठभेड़ में कई अन्य नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन खारवार भाग निकला था. इसके बाद झारखंड ATS को खारवार के उत्तर प्रदेश में एंट्री करने खुफिया जानकारी मिली.

उत्तर प्रदेश ATS को सूचना मिलने के बाद टीम ने मोबाइल सर्विलांस और अन्य खुफिया साधनों का उपयोग कर खारवार का पता लगाया. आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, ऑपरेशन स्थानीय पुलिस को सूचित किए बिना अंजाम दिया गया और खारवार को सीधे लखनऊ ले जाया गया.

एएसपी त्रिपाठी ने बताया कि खारवार लंबे समय से नक्सली गतिविधियों में शामिल था और उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं. यूपी ATS ने कहा कि यह कार्रवाई सुरक्षा बलों और खुफिया विभाग के बीच बेहतर समन्वय का परिणाम है.

विशेष सूत्रों के अनुसार, खारवार को पकड़ने के लिए यूपी ATS ने सटीक खुफिया जानकारी और तकनीकी निगरानी का इस्तेमाल किया, जिससे उसे आसानी से हिरासत में लिया जा सका. उमेश खारवार से अब लखनऊ में कड़ी पूछताछ की जाएगी, और उसके नेटवर्क और अन्य नक्सली सदस्यों की पहचान के लिए जांच की जाएगी. अधिकारियों का कहना है कि यह गिरफ्तारी नक्सली गिरोहों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बड़ी सफलता मानी जा रही है.

