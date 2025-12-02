CM योगी की सुरक्षा में चूक, शख्स ने की मंच पर चढ़ने की कोशिश… पूछताछ में बताई वजह

वाराणसी के नमो घाट पर आयोजित काशी तमिल संगमम के शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान उस समय अचानक अफरातफरी मच गई जब एक संदिग्ध युवक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने से मंच पर चढ़ने की कोशिश की. कार्यक्रम में सुरक्षा कड़ी थी, लेकिन फिर भी युवक सीधे सामने से मंच तक पहुंच गया. जैसे ही वह मंच की ओर बढ़ा, सुरक्षाकर्मियों ने समय रहते उसे रोक लिया और पकड़कर नीचे खींच लिया. इसके बाद उसे तुरंत पुलिस के हवाले कर दिया गया.

जानकारी के अनुसार पकड़ा गया युवक वाराणसी के चौबेपुर क्षेत्र के बजरिया इलाके का रहने वाला जोगिंदर गुप्ता उर्फ बाला है. पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला कि वह पूरी तरह नशे की हालत में था. जोगिंदर रोजी रोटी के लिए वाराणसी के सिटी स्टेशन पर पानी बेचने का काम करता है. घटना के समय वह अपनी बात सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की कोशिश में था.

नशे की हालत में था युवक

पुलिस पूछताछ में जोगिंदर ने बताया कि वह अपने चौबेपुर के कादीपुर रेलवे स्टेशन के पास शराब पीकर रेलवे ट्रैक पर मरने वाली घटनाओं से परेशान था. उसका कहना था कि इलाके में शराब की बिक्री बंद होनी चाहिए और इसी मुद्दे पर वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलना चाहता था. लेकिन कार्यक्रम की भीड़ और सुरक्षा के बीच वह मंच तक नहीं पहुंच पाया और सुरक्षा टीम ने उसे तुरंत पकड़ लिया.

घटना के बाद आदमपुर थाना पुलिस युवक को अपने साथ थाने ले गई. वहीं IB, ATS और LIU समेत कई एजेंसियां उससे लगातार पूछताछ कर रही हैं. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि युवक अकेले आया था या उसके पीछे कोई और कारण था. हालांकि अब तक की जांच में मामला सिर्फ नशे की हालत और अपनी समस्या मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की कोशिश का ही लग रहा है.

पुलिस पूछताछ में जुटी

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली कि सुरक्षा कर्मियों ने समय पर स्थिति को संभाल लिया.

