scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

UP: बाजार में शॉपिंग करने आई नाबालिग बच्ची के गर्दन पर चाकू रखकर युवक ने बनाया बंधक, वीडियो वायरल

बिजनौर के नजीबाबाद में कपड़ों की सेल के दौरान एक नकाबपोश युवक ने नाबालिग बच्ची के गले पर चाकू रखकर उसे बंधक बना लिया. नए साल पर गश्त कर रही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को पकड़ लिया और बच्ची को सुरक्षित छुड़ा लिया. आरोपी बाराबंकी का रहने वाला बताया जा रहा है.

Advertisement
X
चाकू की नोक पर नाबालिग को बंधक बनाया (Photo: Screengrab)
चाकू की नोक पर नाबालिग को बंधक बनाया (Photo: Screengrab)

बिजनौर जिले के नजीबाबाद कस्बे में बुधवार शाम उस समय अफरा-तफरी मच गई जब बाजार में कपड़ों की सेल के दौरान एक सिरफिरे युवक ने नाबालिग बच्ची को चाकू दिखाकर बंधक बना लिया. यह घटना शाम करीब सात बजे की है. बच्ची अपनी एक सहेली के साथ कपड़े खरीदने के लिए बाजार आई थी.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, दोनों नाबालिग बच्चियां सेल लगी दुकान पर कपड़े देख रही थीं, तभी अचानक एक नकाबपोश युवक वहां पहुंचा और एक बच्ची के गले पर चाकू रख दिया. युवक ने बच्ची को जान से मारने की धमकी देते हुए पैसों की मांग शुरू कर दी. घटना होते ही दुकान के अंदर हड़कंप मच गया. दुकानदारों ने शोर मचाया तो आसपास के लोग भी मौके पर जमा हो गए.

नाबालिग बच्ची को चाकू दिखाकर बंधक बनाया

सम्बंधित ख़बरें

दिल्ली के उत्तर-पूर्वी इलाके में चाकू मारकर हत्या. (Photo: Representational)
उत्तर-पूर्वी दिल्ली में सनसनीखेज वारदात... युवक की चाकू मारकर हत्या, पार्क के पास मिला शव
प्रेमी ने प्रेमिका को घोंपा चाकू. (Photo: Representational )
पश्चिम बंगाल: गेस्ट हाउस में तमिलनाडु के प्रेमी ने महिला को मारा चाकू, पुलिस ने किया गिरफ्तार
सूरीनाम में शख्स ने ली 9 लोगों की जान
सूरीनाम की राजधानी में चाकूबाजी, हमलावर ने अपने 4 बच्चों सहित किए 9 मर्डर
हाजीपुर में रोड रेज की घटना में युवक की हत्या. (Photo: Screengrab)
बिहार में रोड रेज: फॉर्च्यूनर से टकराई कार तो चाकू से गोदा, एक की मौत और एक गंभीर
Sara Ali Khan
सैफ पर हुआ था चाकू से हमला, दहशत में थीं सारा, बोलीं- मुश्किल था वो वक्त

भीड़ ने आरोपी युवक को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन युवक ने बच्ची के गले पर चाकू और कसकर रख दिया और उसे मारने की धमकी देने लगा. हालात बिगड़ते देख तुरंत पुलिस को सूचना दी गई. नए साल के चलते शहर में गश्त पर निकली पुलिस फोर्स को जैसे ही सूचना मिली, बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौके पर पहुंच गए.

Advertisement

पुलिस ने पहले युवक को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब उसने बच्ची को छोड़ने से इनकार कर दिया, तो पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए उसे काबू में कर लिया. पुलिस ने आरोपी के हाथ से चाकू छीना और बच्ची को सुरक्षित बंधन मुक्त कराया. इसके बाद आरोपी युवक को हिरासत में लेकर थाने ले जाया गया.

नजीबाबाद के सीओ नितेश प्रताप सिंह ने बताया कि पकड़ा गया युवक बाराबंकी जिले का रहने वाला है और अपना नाम अजीत बता रहा है. प्रारंभिक पूछताछ में युवक का व्यवहार असामान्य लग रहा है. आरोपी का कहना है कि वह बाहर रहकर परेशान हो चुका था और जेल जाना चाहता था, इसलिए उसने यह घटना की. हालांकि उसने बच्ची से पैसों की मांग भी की थी.

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया

पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है और उसका आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है. यह भी जांच की जा रही है कि वह बाराबंकी से नजीबाबाद क्यों आया था और इस घटना के पीछे उसका असली मकसद क्या था. बच्ची सुरक्षित है और पूरे मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement