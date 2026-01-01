UP: बाजार में शॉपिंग करने आई नाबालिग बच्ची के गर्दन पर चाकू रखकर युवक ने बनाया बंधक, वीडियो वायरल

बिजनौर जिले के नजीबाबाद कस्बे में बुधवार शाम उस समय अफरा-तफरी मच गई जब बाजार में कपड़ों की सेल के दौरान एक सिरफिरे युवक ने नाबालिग बच्ची को चाकू दिखाकर बंधक बना लिया. यह घटना शाम करीब सात बजे की है. बच्ची अपनी एक सहेली के साथ कपड़े खरीदने के लिए बाजार आई थी.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, दोनों नाबालिग बच्चियां सेल लगी दुकान पर कपड़े देख रही थीं, तभी अचानक एक नकाबपोश युवक वहां पहुंचा और एक बच्ची के गले पर चाकू रख दिया. युवक ने बच्ची को जान से मारने की धमकी देते हुए पैसों की मांग शुरू कर दी. घटना होते ही दुकान के अंदर हड़कंप मच गया. दुकानदारों ने शोर मचाया तो आसपास के लोग भी मौके पर जमा हो गए.

नाबालिग बच्ची को चाकू दिखाकर बंधक बनाया

भीड़ ने आरोपी युवक को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन युवक ने बच्ची के गले पर चाकू और कसकर रख दिया और उसे मारने की धमकी देने लगा. हालात बिगड़ते देख तुरंत पुलिस को सूचना दी गई. नए साल के चलते शहर में गश्त पर निकली पुलिस फोर्स को जैसे ही सूचना मिली, बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौके पर पहुंच गए.

पुलिस ने पहले युवक को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब उसने बच्ची को छोड़ने से इनकार कर दिया, तो पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए उसे काबू में कर लिया. पुलिस ने आरोपी के हाथ से चाकू छीना और बच्ची को सुरक्षित बंधन मुक्त कराया. इसके बाद आरोपी युवक को हिरासत में लेकर थाने ले जाया गया.

नजीबाबाद के सीओ नितेश प्रताप सिंह ने बताया कि पकड़ा गया युवक बाराबंकी जिले का रहने वाला है और अपना नाम अजीत बता रहा है. प्रारंभिक पूछताछ में युवक का व्यवहार असामान्य लग रहा है. आरोपी का कहना है कि वह बाहर रहकर परेशान हो चुका था और जेल जाना चाहता था, इसलिए उसने यह घटना की. हालांकि उसने बच्ची से पैसों की मांग भी की थी.

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया

पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है और उसका आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है. यह भी जांच की जा रही है कि वह बाराबंकी से नजीबाबाद क्यों आया था और इस घटना के पीछे उसका असली मकसद क्या था. बच्ची सुरक्षित है और पूरे मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

