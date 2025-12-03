UP: सुहागरात पर रहस्यमयी ढंग से गायब हो गई दुल्हन, हैरान कर देने वाला खुलासा

बिजनौर जिले के नहटौर थाना क्षेत्र में एक अजीब और हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक नई दुल्हन सुहागरात की रात अपने ससुराल से रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई. शादी रविवार को हुई थी और सोमवार सुबह वह ससुराल आई थी. पूरे दिन वह घर पर मौजूद रही और परिवार के लोग उसे लेकर खुश दिखाई दे रहे थे. लेकिन रात होते ही स्थिति अचानक बदल गई.

और पढ़ें

बताया जा रहा है कि जब दूल्हे की आंख खुली और उसने पास में दुल्हन को नहीं पाया, तो उसके हाथ पांव फूल गए. परिजन तुरंत उसकी तलाश में जुट गए और पुलिस को सूचना दे दी गई. पुलिस ने ग्रामीणों के साथ मिलकर रात में खोज अभियान चलाया. करीब डेढ़ बजे दुल्हन गांव से बाहर सड़क किनारे मिली.

दुल्हन गांव के बाहर सड़क किनारे मिली

दुल्हन के मिलते ही दोनों पक्ष थाने पहुंच गए. यहां पहले खूब कहासुनी हुई और दोनों परिवार एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे. पुलिस को बीच बचाव कर दोनों को शांत करना पड़ा. काफी समझाने के बाद दोनों पक्ष किसी कानूनी कार्रवाई से पीछे हट गए और समझौते पर तैयार हुए.

दूल्हे का कहना है कि दुल्हन का व्यवहार शुरू से संदिग्ध लग रहा था और वह अब उसे साथ रखने के लिए तैयार नहीं है. वहीं दुल्हन के मायके पक्ष ने अपनी बात रखने की कोशिश की, लेकिन अंत में मामला शांत करा दिया गया. पुलिस ने औपचारिक कार्रवाई पूरी करने के बाद दुल्हन को उसके मायके पक्ष के हवाले कर दिया.

Advertisement

दोनों पक्षों में जमकर हुआ विवाद

धामपुर सीओ अभय कुमार पांडेय ने बताया कि जांच में सामने आया है कि दुल्हन शादी से पहले एक अन्य व्यक्ति के साथ प्रेम संबंध में थी. वह व्यक्ति शादीशुदा है और उसके दो बच्चे हैं. परिवार ने इस रिश्ते को मानने से इनकार कर दिया और लड़की की शादी कहीं और तय कर दी.

दुल्हन इस संबंध को भूल नहीं पाई और शादी की पहली रात ही घर छोड़कर चली गई. फिलहाल मामला शांत है और दोनों परिवार अपने अपने घर लौट गए हैं. दूल्हे ने साफ कर दिया है कि वह अब दुल्हन को नहीं रखेगा. यह घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है.

---- समाप्त ----