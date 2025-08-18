scorecardresearch
 

व्हाट्सएप स्टेटस डाला और झूल गई फांसी पर, दहेज प्रताड़ना के चलते नवविवाहिता ने दी जान

मुजफ्फरनगर में दहेज उत्पीड़न से तंग आकर नवविवाहिता महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. मरने से पहले उसने व्हाट्सएप स्टेटस पर सुसाइड नोट डालकर सास और ननद पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया. पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पति, सास और ननद के खिलाफ मामला दर्ज किया है तथा जांच जारी है.

व्हाट्सएप स्टेटस डाला और फांसी पर झूल गई नवविवाहिता (Photo: file photo)
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में एक बार फिर से दहेजलोभी ससुरालयों की प्रताड़ना से तंग आकर एक नवविवाहित दहेज की भेंट चढ़ गई है. नव विवाहिता ने ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर सुसाइड कर लिया. खुद को फांसी पर लटकाने से पहले उसने अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर एक नोट लगाकर पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है. 

दरसअल मुजफ्फरनगर जनपद के भोपा थाना क्षेत्र स्थित एक गांव निवासी आकांशा उर्फ गोल्डी की शादी 30 जनवरी 2025 को नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के शिवपुरम मोहल्ला निवासी मयंक शर्मा से हुई थी. लेकिन रविवार को पुलिस को सूचना मिली कि आकांक्षा ने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है. जिसके चलते आलाधिकारियों ने पुलिस और फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचकर चप्पे चप्पे की बारीकी से जांच पड़ताल करते हुए मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया था.

इस दौरान पुलिस ने जब मृतका का मोबाइल चेक किया तो उसने अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर एक सुसाइड नोट लिखा हुआ था. जिसमें  आकांक्षा ने यह आरोप लगाया है की शादी के बाद से ही उसकी ननद सुहानी छवि और सास रेखा द्वारा दहेज के लिए लगातार उसे मानसिक और शारीरिक रूप से इतना प्रताड़ित किया जा रहा था कि वह आत्महत्या करने को मजबूर हो गई. जानकारी देते हुए एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत ने बताया है कि मामले में आवश्यक विधिवत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.  
 
जानकारी देते हुए एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत ने बताया है कि आज सुबह थाना क्षेत्र नई मंडी के शिवपुरम मोहल्ले से एक नव विवाहित महिला के द्वारा आत्महत्या करने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी.पुलिस मौके पर पहुंची तो शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम और पंचायतनामे की कार्रवाई की जा रही है. परिजनों ने बताया कि यह ससुराल पक्ष द्वारा वह देहज प्रताड़ना से परेशान थी और मरने से पहले उसने एक स्टेटस भी लगाया जिसमें उसने ससुराल पक्ष को अपनी मृत्यु के लिए जिम्मेदार बताया है.पुलिस द्वारा इसमें तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है. 

उन्होंने कहा कि आवश्यक विधिवत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. प्रथम दृष्टि से पति सास और ननद को जिम्मेदार ठहराया गया है लेकिन विवेचना में पुलिस सभी पहलू पर जांच करेगी. इसमें अन्य किसी व्यक्ति की संलिप्त पाई जाती है तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी.

