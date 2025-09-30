मुजफ्फरनगर: प्रेम-प्रसंग को लेकर झड़प के बाद 2 युवकों पर चाकुओं से हमला, एक की मौत

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में प्रेम प्रसंग को लेकर दो समूहों के बीच झड़प हो गई. झड़प में शिवा और रितिक गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने शिवा को मृत घोषित कर दिया. एसएसपी ने बताया कि उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मामले में पूछताछ के लिए दो लोगों को हिरासत में लिया गया है.

मौत के बाद परिजनों ने किया हंगामा

शिवा की मौत के बाद उसके परिजनों ने अस्पताल में पहुंचकर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जहां जमकर हंगामा किया तो वहीं खुद एसएसपी मुजफ्फरनगर संजय कुमार वर्मा ने घटनास्थल पर पहुंचकर बारीकी से जांच पड़ताल करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन किया. जिसके बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए दो युवकों को हिरासत में ले लिया गया.

बताया जा रहा है कि मृतक शिवा और घायल ऋतिक शिवपुरी मोहल्ले के निवासी हैं. उनके मोहल्ले की एक युवती से हिमांशु अक्सर बातें किया करता था. जिसका शिवा ऋतिक और उनके साथी विरोध करते थे.

इसी बीच सोमवार की रात विरोध करने पर बॉयफ्रेंड हिमांशु ने उन सभी पर अपने 10 से 15 साथियों के साथ मिलकर हमला बोल दिया. जिसमें जमकर हुई चाकू बाजी में शिवा और ऋतिक गंभीर रूप से घायल हो गए थे. बाद में इलाज के दौरान शिवा की मौत हो गई.

