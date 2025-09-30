scorecardresearch
 

Feedback

मुजफ्फरनगर: प्रेम-प्रसंग को लेकर झड़प के बाद 2 युवकों पर चाकुओं से हमला, एक की मौत

मुजफ्फरनगर में सोमवार देर रात विवाद के बाद दो युवकों को चाकू घोंप दिया गया. जिससे एक युवक की मौत हो गई. जबकि एक की हालत गंभीर है. जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

Advertisement
X
मुजफ्फरनगर में युवक की हत्या. (Photo: Screengrab)
मुजफ्फरनगर में युवक की हत्या. (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में प्रेम प्रसंग को लेकर दो समूहों के बीच झड़प हो गई. झड़प में शिवा और रितिक गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने शिवा को मृत घोषित कर दिया. एसएसपी ने बताया कि उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मामले में पूछताछ के लिए दो लोगों को हिरासत में लिया गया है.

यह भी पढ़ें: दिल्ली में सनसनीखेज वारदात: 13 साल के नाबालिग ने 15 साल के युवक को चाकू मारकर उतारा मौत के घाट

मौत के बाद परिजनों ने किया हंगामा

सम्बंधित ख़बरें

व्यापारिक विवाद में बिजनेसमैन की हत्या. (Photo: Representational )
संपत्ति विवाद में बुजुर्ग कारोबारी की चाकू मारकर हत्या, बेटा और बिजनेस पार्टनर गिरफ्तार 
पत्नी पर शक करता था पति. (Photo: Representational)
नोएडा में अवैध संबंधों के शक में पति ने पत्नी को चाकू मारकर मौत के घाट उतारा 
रेस्टोरेंट में मारपीट, चले कुकर-फ्राइंग पैन, VIDEO 
Action taken on Sahara properties in Lucknow (file photo)
लखनऊ में ढह रहा सहारा का 47 साल पुराना साम्राज्य, होगी सीलिंग की कार्रवाई 
प्रयागराज में कूड़ा विवाद पर मारपीट, Video 

शिवा की मौत के बाद उसके परिजनों ने अस्पताल में पहुंचकर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जहां जमकर हंगामा किया तो वहीं खुद एसएसपी मुजफ्फरनगर संजय कुमार वर्मा ने घटनास्थल पर पहुंचकर बारीकी से जांच पड़ताल करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन किया. जिसके बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए दो युवकों को हिरासत में ले लिया गया.

बताया जा रहा है कि मृतक शिवा और घायल ऋतिक शिवपुरी मोहल्ले के निवासी हैं. उनके मोहल्ले की एक युवती से हिमांशु अक्सर बातें किया करता था. जिसका शिवा ऋतिक और उनके साथी विरोध करते थे.

इसी बीच सोमवार की रात विरोध करने पर बॉयफ्रेंड हिमांशु ने उन सभी पर अपने 10 से 15 साथियों के साथ मिलकर हमला बोल दिया. जिसमें जमकर हुई चाकू बाजी में शिवा और ऋतिक गंभीर रूप से घायल हो गए थे. बाद में इलाज के दौरान शिवा की मौत हो गई. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement