दिल्ली में सनसनीखेज वारदात: 13 साल के नाबालिग ने 15 साल के युवक को चाकू मारकर उतारा मौत के घाट

दिल्ली के सीलमपुर इलाके में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 13 साल के किशोर ने 15 साल के एक लड़के की चाकू मारकर हत्या कर दी. इस घटना के बाद आसपास के इलाके में हडकंप मचा हुआ है.

दिल्ली के सीलमपुर में 13 साल के नाबालिग ने की हत्या (Photo-ITG)
दिल्ली के सीलमपुर इलाके से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. गुरुवार रात करीब 8 बजकर 27 मिनट पर पुलिस को एक चाकूबाज़ी की सूचना मिली. मौके पर पहुंचने पर पता चला कि घायल युवक को पहले ही जेपीसी अस्पताल ले जाया गया था.

डॉक्टरों ने जांच के बाद युवक को मृत घोषित कर दिया. मृतक की पहचान 15 साल के करन (पुत्र तेजपाल) के रूप में हुई जो न्यू सीलमपुर का रहने वाला था. घटना स्थल पर फॉरेंसिक टीम ने पहुंचकर साक्ष्य जुटाए हैं.

चौंकाने वाली बात यह रही कि इस वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी भी महज़ 13 साल का किशोर है. पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है और हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया गया है.

यह भी पढ़ें: UP: मर्डर कर घर के आगे बोरी में लटका दिया 7 साल के मासूम का शव, परजिनों ने की बुलडोजर एक्शन की मांग

बताया जा रहा है कि दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद यह वारदात हुई. पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है.

हत्या की खबर फैलते ही स्थानीय लोग गुस्से में आ गए है सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने लगे. मामला तूल पकड़ता देख इलाके में भारी सुरक्षाबल तैनात कर दिया गया है.  

---- समाप्त ----
