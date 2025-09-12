ठेका मालिक ने कमरे में बंदकर कर्मचारी को पीटा... दुकान पर अवैध शराब बेचने से किया था इंकार

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में एक व्यक्ति के शरीर पर बेरहम पिटाई के नासूर हुए जख्मों की एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है. इस वीडियो का जब आलाधकरियों द्वारा संज्ञान लिया गया तो पता चला कि भोपा थाना क्षेत्र निवासी नितिन कुमार नाम का ये पीड़ित व्यक्ति मोरना गांव के सर्वेन्द्र राठी उर्फ मिंटू प्रधान के शराब के ठेके पर काम करता है.

आरोप है की 9 सितंबर को कर्मचारी नितिन की ठेके के मालिक मिंटू प्रधान ने अपने साथी बंटी, टीटू और रजत के साथ मिलकर एक कमरे में बंद कर बेरहमी से पिटाई की थी. जिसके बाद पीड़ित कर्मचारी नितिन ने अपने शरीर पर मौजूद पिटाई के जख्म ke वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था. इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस भी हरकत में आई और आनन फानन में आज इस मामले में पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करते हुए ठेके के मालिक सर्वेन्द्र राठी उर्फ मिन्टू प्रधान और उसके एक अन्य साथी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.

पीड़ित कर्मचारी नितिन का आरोप है कि ठेके का मालिक सर्वेन्द्र राठी उर्फ मिंटू प्रधान उसे ठेके पर नंबर दो कि शराब बेचने का दबाव बनाता था. जब उसने मना किया तो मिंटू 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाकर अपने साथियों के साथ मिलकर इस बेरहम पिटाई की घटना को अंजाम दिया.

पीड़ित कर्मचारी नितिन कुमार की मानें तोमैं मिंटू प्रधान के ठेके पर सेल्समैन का काम करता था. मिंटू प्रधान द्वारा मेरे को 1 महीने से बहुत परेशान किया जा रहा है. उसके एक साथी द्वारा नंबर दो कि शराब बेचने का दबाव बनाया जा रहा था. मैंने उनको साफ मना किया तो उन्होंने मेरे ऊपर ₹300000 का जुर्माना लगाया. टीटू और उसका भतीजा रजत मुझे काली कलर की थार में बैठाकर बेहड़ा सादात से लेकर आए और एक कमरे में बंद कर दिया. यहां सर्वेंद्र राठी, बंटी, टीटू और रजत ने मुझको बुरी तरह से पीट. उन्होंने मेरे मुंह में पिस्टल डालकर डराया.

इस मामले की अधिक जानकारी देते हुए सीओ भोपा देवव्रत बाजपाई ने बताया कि एक ठेके पर काम करने वाले मोरना निवासी युवक के द्वारा एक तहरीर दी गई थी . उसके साथ शराब ठेके का मालिक और उसके साथियों ने मारपीट की थी. मामले में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ जिसकी जांच के क्रम में आज दो नामजद व्यक्ति को जेल भेजा गया है.

