ट्रक से टकराई तेज रफ्तार कार, भाई-बहन की मौत, हैरान कर देगा हादसे का वीडियो

मुजफ्फरनगर में बिजनौर-मीरापुर रोड पर तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ट्रक से जा टकराई. हादसे में कार चालक लक्ष्य और उसकी साली प्रियंका की मौत हो गई, जबकि मयंक और उसकी पत्नी रिया गंभीर रूप से घायल हैं. पूरी घटना होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और जांच शुरू कर दी है.

ट्रक और कार की टक्कर में दो की मौत (Photo: Screengrab)
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से सड़क हादसे का ऐसा वीडियो सामने आया है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा. रामराज थाना क्षेत्र के बिजनौर-मीरापुर रोड पर एक अनियंत्रित कार अचानक ट्रक से जा टकराई. इस भीषण टक्कर में दो लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि दो गंभीर रूप से घायल हैं. यह घटना पास के एक होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

हादसे में दो लोगों की मौत

पुलिस के अनुसार, कार में चार लोग सवार थे जिनमें दो युवक और दो युवतियां शामिल थीं, हादसे के बाद पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया. इलाज के दौरान कार चालक लक्ष्य और एक युवती प्रियंका की मौत हो गई जबकि मयंक और उसकी पत्नी रिया को गंभीर हालत में बिजनौर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है. डॉक्टरों के अनुसार दोनों की स्थिति नाजुक बनी हुई है.

जानकारी के मुताबिक, मृतक लक्ष्य दिल्ली में एक होटल में काम करता था. शनिवार को उसका भाई मयंक अपनी पत्नी रिया और साली प्रियंका के साथ दिल्ली उसे लेने गया था. लौटते समय जैसे ही वो बिजनौर-मीरापुर रोड पर पहुंचे, अचानक उनकी कार बेकाबू हो गई और सामने से आ रहे ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी. हादसा इतना भयंकर था कि कार के परखच्चे उड़ गए और आसपास के लोग भी सहम गए.

सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ हादसा

घटना का पूरा मंजर होटल के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया. फुटेज में साफ दिखता है कि किस तरह कार तेज रफ्तार में आकर ट्रक से टकराती है और सड़क पर अफरा-तफरी मच जाती है. पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है.

सीओ यतेंद्र सिंह नागर ने बताया कि हादसा लापरवाही और तेज रफ्तार के कारण हुआ है. उन्होंने कहा कि घायलों को हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है और मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

 

