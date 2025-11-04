scorecardresearch
 

Feedback

प्रेम प्रसंग में हत्या, अब हुआ एनकाउंटर... पुलिस और हत्यारों के बीच हुई मुठभेड़ में जमकर चलीं गोलियां, 7 गिरफ्तार

मुजफ्फरनगर के ककरौली थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में सौरभ हत्याकांड के सात आरोपी घायल हो गए. बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में सभी को गोली लगी. पुलिस ने हथियार बरामद किए हैं. बताया जा रहा है कि हत्या एक लाख रुपये की सुपारी देकर कराई गई थी.

Advertisement
X
एक लाख की सुपारी देकर कराई थी हत्या.(Photo: Sandeep Saini/ITG)
एक लाख की सुपारी देकर कराई थी हत्या.(Photo: Sandeep Saini/ITG)

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में ककरौली थाना पुलिस और सौरभ उर्फ सोनू हत्याकांड में शामिल बदमाशों के बीच आज तड़के बड़ी मुठभेड़ हुई. दोनों ओर से जमकर गोलियां चलीं. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पांच बदमाश- मेहरबान सिंह उर्फ वीर सिंह, अंशुल, दानिश, वंश और आलीशान गोली लगने से घायल हो गया. पुलिस ने मौके से दो अन्य आरोपी पवन और अक्षय को भी गिरफ्तार किया.

मुठभेड़ के बाद पुलिस ने आरोपियों के पास से चार तमंचे, एक पिस्टल, भारी मात्रा में कारतूस, पांच मोबाइल फोन और घटना में प्रयुक्त एक स्प्लेंडर बाइक बरामद की. इन सभी पर 1 नवंबर को खेड़ी फिरोजाबाद गांव के सौरभ उर्फ सोनू की हत्या का आरोप है. सोनू का शव उस दिन ईख के खेत में मिला था, जिसे गोली और चाकू से गोदकर मारा गया था.

मृतक की फाइल फोटो.
मृतक की फाइल फोटो.

यह भी पढ़ें: मुजफ्फरनगर में दबंगों ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी को पीटा, वर्दी फाड़ी, वीडियो वायरल

सम्बंधित ख़बरें

traffic police was beaten
रॉन्ग साइड से आने पर रोका तो ट्रैफिक पुलिस को जमकर पीटा 
Muzaffarnagar news
मुजफ्फरनगर: स्कूल वैन ने मासूम को कुचला 
खेत में दलित युवक का शव मिलने से सनसनी. (Photo: Representational )
UP: खेत में मिला दलित युवक का शव, हत्या की आशंका 
स्कूली वैन से कुचलने से ढ़ाई साल के मासूम की मौत. (Photo: Screengrab)
VIDEO: खेल रहा था ढाई साल का मासूम, तभी आई स्कूली वैन और सिर पर चढ़ते चली गई 
Teachers and RLD leaders clashed -
गाड़ी हटाने को लेकर हंगामा, जाट इंटर कॉलेज के शिक्षकों और लोकदल नेताओं में धक्का मुक्की 

प्रेम प्रसंग से जुड़ा हत्या का मामला
पुलिस जांच में सामने आया कि सोनू का अपने गांव के ही मेहरबान सिंह उर्फ वीर सिंह की बेटी से प्रेम संबंध था. इससे नाराज होकर मेहरबान ने अपने बेटे वंश और दोस्तों अंशुल, आलीशान और दानिश के साथ मिलकर सोनू की हत्या की साजिश रची थी. बताया गया कि दानिश को हत्या के लिए एक लाख रुपये की सुपारी दी गई थी. साजिश के तहत सोनू को गांव से बुलाकर पहले गोली मारी गई और फिर चाकू से गोदकर मौत के घाट उतारा गया.

Advertisement

मुजफ्फरनगर

एसएसपी ने दी जानकारी, गार्जियंस से की अपील
मुजफ्फरनगर के एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि पुलिस ने सात आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. दानिश ने पैसों की जरूरत के चलते सुपारी स्वीकार की थी, ताकि वह अपनी प्रेमिका को लेकर जा सके. दानिश की मां ने उसके खिलाफ पहले से शिकायत भी दर्ज करा रखी थी. एसएसपी ने कहा कि यह मामला प्रेम प्रसंग और आपराधिक साजिश का संगम है. उन्होंने अपील की कि माता-पिता अपने बच्चों की गतिविधियों पर नज़र रखें, ताकि वे अपराध के रास्ते पर न बढ़ें.

मुजफ्फरनगर

पुलिस ने हत्या और मुठभेड़ दोनों के केस दर्ज किए
ककरौली पुलिस ने हत्या, आपराधिक साजिश और मुठभेड़ के तहत मुकदमे दर्ज कर सभी आरोपियों को जेल भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने कहा कि यह मुठभेड़ एक संगठित अपराधी गिरोह की साजिश को उजागर करती है, जिसे पुलिस ने समय रहते धर दबोचा.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bilaspur Train Accident
    बिहार चुनाव लाइव
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Buxar Election
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Bihar Election 2025 Schedule
    Alinagar MLA
    करियर राशिफल
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    लव राशिफल
    Bihar Election 2025
    Advertisement