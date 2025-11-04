प्रेम प्रसंग में हत्या, अब हुआ एनकाउंटर... पुलिस और हत्यारों के बीच हुई मुठभेड़ में जमकर चलीं गोलियां, 7 गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में ककरौली थाना पुलिस और सौरभ उर्फ सोनू हत्याकांड में शामिल बदमाशों के बीच आज तड़के बड़ी मुठभेड़ हुई. दोनों ओर से जमकर गोलियां चलीं. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पांच बदमाश- मेहरबान सिंह उर्फ वीर सिंह, अंशुल, दानिश, वंश और आलीशान गोली लगने से घायल हो गया. पुलिस ने मौके से दो अन्य आरोपी पवन और अक्षय को भी गिरफ्तार किया.

मुठभेड़ के बाद पुलिस ने आरोपियों के पास से चार तमंचे, एक पिस्टल, भारी मात्रा में कारतूस, पांच मोबाइल फोन और घटना में प्रयुक्त एक स्प्लेंडर बाइक बरामद की. इन सभी पर 1 नवंबर को खेड़ी फिरोजाबाद गांव के सौरभ उर्फ सोनू की हत्या का आरोप है. सोनू का शव उस दिन ईख के खेत में मिला था, जिसे गोली और चाकू से गोदकर मारा गया था.

प्रेम प्रसंग से जुड़ा हत्या का मामला

पुलिस जांच में सामने आया कि सोनू का अपने गांव के ही मेहरबान सिंह उर्फ वीर सिंह की बेटी से प्रेम संबंध था. इससे नाराज होकर मेहरबान ने अपने बेटे वंश और दोस्तों अंशुल, आलीशान और दानिश के साथ मिलकर सोनू की हत्या की साजिश रची थी. बताया गया कि दानिश को हत्या के लिए एक लाख रुपये की सुपारी दी गई थी. साजिश के तहत सोनू को गांव से बुलाकर पहले गोली मारी गई और फिर चाकू से गोदकर मौत के घाट उतारा गया.

एसएसपी ने दी जानकारी, गार्जियंस से की अपील

मुजफ्फरनगर के एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि पुलिस ने सात आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. दानिश ने पैसों की जरूरत के चलते सुपारी स्वीकार की थी, ताकि वह अपनी प्रेमिका को लेकर जा सके. दानिश की मां ने उसके खिलाफ पहले से शिकायत भी दर्ज करा रखी थी. एसएसपी ने कहा कि यह मामला प्रेम प्रसंग और आपराधिक साजिश का संगम है. उन्होंने अपील की कि माता-पिता अपने बच्चों की गतिविधियों पर नज़र रखें, ताकि वे अपराध के रास्ते पर न बढ़ें.

पुलिस ने हत्या और मुठभेड़ दोनों के केस दर्ज किए

ककरौली पुलिस ने हत्या, आपराधिक साजिश और मुठभेड़ के तहत मुकदमे दर्ज कर सभी आरोपियों को जेल भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने कहा कि यह मुठभेड़ एक संगठित अपराधी गिरोह की साजिश को उजागर करती है, जिसे पुलिस ने समय रहते धर दबोचा.

