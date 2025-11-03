scorecardresearch
 

मुजफ्फरनगर में दबंगों ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी को पीटा, वर्दी फाड़ी, वीडियो वायरल

मुजफ्फरनगर में रॉन्ग साइड से आ रही कार रोकने पर दबंगों ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी ज़मीन अली की जमकर पिटाई कर दी और उसकी वर्दी फाड़ दी. आरोपी मौके से कार छोड़कर फरार हो गए, लेकिन कार में मौजूद 4 साल की बच्ची को पुलिस ने शीशा तोड़कर सुरक्षित निकाला. पुलिस ने कार जब्त कर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.

ट्रैफिक पुलिसकर्मी की हुई पिटाई (Photo: Screengrab)
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से रविवार शाम एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां रॉन्ग साइड से आ रही अर्टिगा कार सवार दबंगों ने ड्यूटी पर तैनात एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी की बेरहमी से पिटाई कर दी. घटना नगर कोतवाली क्षेत्र की है.

इस दौरान पुलिसकर्मी की वर्दी तक फाड़ दी गई, जबकि मौके पर मौजूद लोगों ने पूरी वारदात को मोबाइल में रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. जानकारी के मुताबिक, ट्रैफिक पुलिसकर्मी ज़मीन अली रविवार शाम नॉबेल्टी चौक पर ट्रैफिक नियंत्रित कर रहे थे, तभी रॉन्ग साइड से आ रही एक अर्टिगा कार को उन्होंने रोका. इतने में कार सवार दबंग भड़क उठे और पुलिसकर्मी से गाली-गलौज करते हुए मारपीट करने लगे. कुछ ही देर में मौके पर अफरातफरी मच गई और वहां भीड़ जमा हो गई.

शीशा तोड़कर बच्ची को कार से बाहर निकाला

सूचना मिलते ही नगर कोतवाल बबलू कुमार वर्मा फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी कार को लॉक कर मौके से फरार हो गए थे. हैरान करने वाली बात यह रही कि कार के अंदर करीब चार साल की बच्ची सोई हुई थी. स्थिति को देखते हुए पुलिस ने तुरंत कार का शीशा तोड़ा और बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाला. समय पर कार्रवाई न होती तो बच्ची की जान पर बन सकती थी.

आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज

पुलिस ने अर्टिगा कार को कब्जे में ले लिया है और फरार आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है. इस संबंध में एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत ने बताया  कि 'नॉबेल्टी चौक पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा एक रॉन्ग साइड आ रही गाड़ी को रोका गया था.

गाड़ी सवार युवकों ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी के साथ अभद्रता और मारपीट की. पुलिस ने इस घटना का संज्ञान लेते हुए कठोर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. अभियुक्तों की पहचान कर ली गई है और जल्द ही गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.'
 

