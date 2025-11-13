मुजफ्फरनगर: बंदरों के झुंड ने 8 साल के बच्चे पर किया हमला, घटना CCTV में कैद

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में बंदरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है. ताजा मामला नगर की गांधी कॉलोनी का है, जहां बंदरों के एक झुंड ने बच्चों पर हमला कर दिया. इस हमले में एक 8 साल का बच्चा घायल हो गया जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया. पूरी घटना घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गई.

और पढ़ें

जानकारी के मुताबिक, 9 नवंबर की शाम को रविंद्र छाबड़ा के घर बाहर उनका बेटा अपने भांजे-भांजी के साथ खेल रहा था. इसी दौरान बंदरों के एक झुंड ने अचानक बच्चों पर हमला कर दिया. हमले में रविंद्र का भांजा कियान घायल हुआ जिसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया. रविंद्र छाबड़ा ने नगर पालिका से अपील की है कि इन बंदरों को जल्द पकड़कर जंगलों में छोड़ा जाए ताकि किसी और बच्चे को नुकसान न पहुंचे.

बंदरों के हमले से बच्चा घायल

मामले के संज्ञान में आने के बाद नगर पालिका ने बंदरों को पकड़ने के लिए अभियान शुरू करने की घोषणा की है. अधिशासी अभियंता प्रज्ञा सिंह ने बताया कि मथुरा से टीम बुलाई जा रही है और सोमवार से गांधी कॉलोनी से अभियान शुरू होगा. उन्होंने कहा कि नगर पालिका की प्राथमिकता लोगों को बंदरों और आवारा जानवरों से राहत दिलाना है.

Advertisement

घटना सीसीटीवी में कैद

वहीं, नगर पालिका ने बताया कि 55 वार्डों में यह अभियान चरणबद्ध तरीके से चलेगा और पकड़े गए बंदरों को शहर से दूर जंगलों में छोड़ा जाएगा.



---- समाप्त ----