UP: साइड मांगने पर दबंगों ने बाइक सवार पिता-बेटी को बुरी तरह पीटा, हालत गंभीर

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. जहां बाइक सवार पिता पुत्री को साइड मांगना उस समय भारी पड़ गया, जब दूसरे समुदाय की बारात में आए कुछ युवकों ने बाप बेटी के साथ गाली-गलौज करते हुए उनकी पिटाई कर दी. जिसके बाद शोर-शराबा होने पर पहुंचे ग्रामीणों ने मुश्किल से बाप बेटी को भीड़ के चुंगल से छुड़ाया. इस घटना में बाइक सवार व्यक्ति और उसकी बेटी को चोटे भी आई हैं. जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

दरअसल, बुढाना कोतवाली क्षेत्र के अलीपुर अटेरना गांव निवासी राजसिंह की बड़ी बेटी की 4 तारीख को बारात आनी है. जिसके चलते मंगलवार को राज सिंह अपनी छोटी बेटी पूजा के साथ बाजार से खरीदारी कर वापस अपने गांव लौट रहे थे. उसी समय गांव के बाहर बने मंदिर के पास एक मुस्लिम समुदाय की बारात आई थी. जिसके चलते जब राज सिंह ने बारात में आए कुछ लोगों से साइड देने को कहा तो वो भड़क गए.

इसके बाद बारात में युवक साईब, शाहिद, तौसीन, कासिम, रिजवान, तस्लीम, शोएब, ओर कुछ अज्ञात ने राज सिंह और उसकी बेटी को अपशब्द कहना शुरू कर दिया. जिसका जब राज सिंह ने विरोध किया तो आरोपियों ने राज सिंह और उनकी बेटी के साथ मार पिटाई की घटना को अंजाम दे डाला. इस दौरान शोर शराबे की आवाज सुनकर आस-पड़ोस के ग्रामीणों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर राज सिंह और उनकी बेटी को आरोपियों के चुंगल से छुड़ाया.

इस घटना में राज सिंह और उसकी बेटी को कुछ अंदरुनी चोटे भी आई हैं. जिसके चलते पुलिस द्वारा उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना को लेकर पीड़ित राज सिंह ने आरोपियों के विरुद्ध बुढ़ाना थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई. जिसके बाद एक्शन में आई पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. जबकि अन्य की तलाश जारी है.

