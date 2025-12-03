scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

UP: साइड मांगने पर दबंगों ने बाइक सवार पिता-बेटी को बुरी तरह पीटा, हालत गंभीर

मुजफ्फरनगर जिले में दबंगों ने पिता-बेटी की पिटाई कर दी. जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए. बताया जाता है कि दबंगों ने दोनों की पिटाई साइड मांगने पर की.

Advertisement
X
दबंगों ने पिता-पुत्री को पीटा. (Photo: Representational )
दबंगों ने पिता-पुत्री को पीटा. (Photo: Representational )

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. जहां बाइक सवार पिता पुत्री को साइड मांगना उस समय भारी पड़ गया, जब दूसरे समुदाय की बारात में आए कुछ युवकों ने बाप बेटी के साथ गाली-गलौज करते हुए उनकी पिटाई कर दी. जिसके बाद शोर-शराबा होने पर पहुंचे ग्रामीणों ने मुश्किल से बाप बेटी को भीड़ के चुंगल से छुड़ाया. इस घटना में बाइक सवार व्यक्ति और उसकी बेटी को चोटे भी आई हैं. जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

दरअसल, बुढाना कोतवाली क्षेत्र के अलीपुर अटेरना गांव निवासी राजसिंह की बड़ी बेटी की 4 तारीख को बारात आनी है. जिसके चलते मंगलवार को राज सिंह अपनी छोटी बेटी पूजा के साथ बाजार से खरीदारी कर वापस अपने गांव लौट रहे थे. उसी समय गांव के बाहर बने मंदिर के पास एक मुस्लिम समुदाय की बारात आई थी. जिसके चलते जब राज सिंह ने बारात में आए कुछ लोगों से साइड देने को कहा तो वो भड़क गए. 

यह भी पढ़ें: झांसी: भंडारे में विवाद के बाद युवक की बेरहमी से पिटाई, इलाज के दौरान मौत

सम्बंधित ख़बरें

Innocent children were beaten by a teacher in a private schooL
जौनपुर के प्राइवेट स्कूल में मासूम बच्चों की बेरहमी से पिटाई, Video Viral  
victim is dentist Shravan Kumar Tiwari (Photo- ITG)
लखनऊ में बिहार चुनाव की बात पर डेंटिस्ट की पिटाई, दांत से काट लिया अंगूठा  
राजस्थान में महिलाओं ने चोर के बांधे हाथ-पैर, जमकर की पिटाई 
Vote Pitai
बिहार: वोट नहीं देने पर परिवार की पिटाई 
FSDA की रेड में मिली कई खामियां. (Photo: Screengrab)
लखनऊ के 7 मॉल्स में FSDA की रेड, लुलु हाइपर मार्केट को किया सील, KFC पर भी एक्शन 

इसके बाद बारात में युवक साईब, शाहिद, तौसीन, कासिम, रिजवान, तस्लीम, शोएब, ओर कुछ अज्ञात ने राज सिंह और उसकी बेटी को अपशब्द कहना शुरू कर दिया. जिसका जब राज सिंह ने विरोध किया तो आरोपियों ने राज सिंह और उनकी बेटी के साथ मार पिटाई की घटना को अंजाम दे डाला. इस दौरान शोर शराबे की आवाज सुनकर आस-पड़ोस के ग्रामीणों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर राज सिंह और उनकी बेटी को आरोपियों के चुंगल से छुड़ाया.

Advertisement

इस घटना में राज सिंह और उसकी बेटी को कुछ अंदरुनी चोटे भी आई हैं. जिसके चलते पुलिस द्वारा उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना को लेकर पीड़ित राज सिंह ने आरोपियों के विरुद्ध बुढ़ाना थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई. जिसके बाद एक्शन में आई पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. जबकि अन्य की तलाश जारी है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement